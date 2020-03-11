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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor!

    Netflix Türkiye, tam altı farklı yeni Türk projesinin resmi duyurusunu yaptı. Yeni projeler arasında bir orijinal film, üç dizi ve bir yarışma programı yer alıyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor!
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    Netflix'in Türkiye yatırımları her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Dijital medya devi, bugün düzenlenen bir etkinlikte altı yeni Türk projesinin resmi duyurusunu yaptı. Yeni projeler arasında belki de en dikkat çekeni Netflix yapımı ilk Türk filmi olan Yarına Tek Bilet oldu.

    Netflix'in düzenlediği etkinliğe Berkun Oya, Çağan Irmak, Ece Yörenç ve Meriç Acemi gibi Türk sinema ve televizyonun önemli isimleri katıldı. Ülkemizin zengin tarihine ve kültürel mirasına dikkat çeken Netflix yetkilileri, Türkiye'nin henüz anlatılmamış birçok hikayeye ev sahipliği yaptığını ve Netflix olarak bu hikayeleri en iyi projelerle seyircilerle buluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

    Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Dıştaş sözlerine şöyle devam etti: "Aynı zamanda muhteşem yazarlara, oyunculara, yönetmenlere ve kamera arkası ekiplere sahibiz. Ülkemizin özgün hikayeleri, bu harika ekiplerin anlatımıyla dünyanın her yerindeki üyelerimiz tarafından büyük bir keyif ve merakla izlenecek. Bu nedenle Türkiye'de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

    Netflix'in duyurduğu yeni içerikler arasında bir orijinal film, üç yeni orijinal dizi, bir yarışma programı ve son olarak Atiye'nin üçüncü sezonu yer alıyor. Ayrıca son dönemlerde Türkiye'de gişelere damga vuran Koğustaki Muzice, Eltilerin Savaşı ve Biz Böyleyiz filmleri de yine yakında Netflix'e gelecek. Yapılan duyurular ve açıklamaları şöyle:

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    Şimdiki Aklım Olsaydı

    Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Reyhan), Birkan Sokullu (Nadir), Burak Yamantürk (Cihan), Elifcan Ongurlar (Ayşe), Ahmet Rıfat Şungar (Cem), Ümit Erdil (Ateş), Feyyaz Yiğit (Hızır), Mustafa Avkıran (Sattas), Filiz Taçbaş (Nihal) ve Selçuk Borak (Fahrettin) yer alıyor.

    Reyhan, Nadir ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Evliliğinden, sünnetinden beri tanıdığı kocasından, patlak bir prezervatif sonucu hamile kaldığı 9 yaşındaki ikizlerinden, yaşadığı hayattan en çok da kendinden yorulup fena halde sıkıldığı günün gecesinde, yani 27 Temmuz 2018 saat 20.13’de yüzyılın hatta 500 yılın en güçlü kanlı ay tutulması gerçekleşir ve Reyhan bir mucize eseri on yıl öncesine, hayatının dönüm noktası olan o geceye, yani Nadir’in evlenme teklif ettiği o “büyük an”a hem de şimdiki aklıyla geri döner.

    Fatma

    Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar. Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.

    Sıcak Kafa 

    Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

    Yarına Tek Bilet 

    Türkiye’den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrolünde, Ozan Açıktan’ın yaratıcı gözünden ve kamerasından, OG Medya’nın yapımcılığında ekrana gelecek. Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir.

    Yarına Tek Bilet tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayına girecek. 

    Exatlon Challenge 

    Acun Medya’nın format sahibi olduğu ve yayınlanmaya başladığı 2017 yılından beri dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve reality’yi bir arada sunan Exatlon, yepyeni versiyonuyla izleyicisiyle buluşuyor: Exatlon Challenge. Yeni format, Türkiye’nin en popüler influencer’larını Exatlon’un oldukça çekişmeli bir o kadar da eğlenceli dünyasına davet ediyor.

    Orkun Işıtmak’ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur’un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye’de 3 Temmuz’da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer’ını arıyor. 

    Atiye 3.sezon 

    Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye’nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.



    https://media.netflix.com/tr/press-releases/netflix-announces-6-more-projects-out-of-turkey Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    burakdc 1 hf. en beğenilen
    Biz bu çöp içeriklerden kurtulmak için Netflix i seçtik. Eger Netflix bu içerikleri yayınlayacaksa bizde başka platformlara geçeriz. Tüm yapımları birbirinin aynısı olan bakışmalı entrikalı dizi istemiyor netflix izleyicisi hatta açılış ekranında fragmanını bile görmeye tahammül edemiyor.
    Biz bu çöp içeriklerden kurtulmak için Netflix i seçtik. Eger Netflix bu içerikleri yayınlayacaksa bizde başka platformlara geçeriz. Tüm yapımları birbirinin ay...
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    2 Yanıt Yanıtla +47
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    xuzman77 (mahir peker) 1 hf. burakdc
    haklısın burak katılıyorum. ! atiye nedir ! kime cekiyorlar tabanı kim ben anlamadım. ceza evine düşen kadın dizileri var. onlar daha iyi. de. içerik zayıf. güncel film eklenmiyor. hala wandamme eklenirmi bu zamanda! =) rambo . yakışmadı diyorum.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Umarım Tvlerdeki dizi kıvamında yapımlar görmeyiz uzun zamandır bunlar yüzünden Tv izlemiyoruz zaten.
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    FourEight (Who Are We) 1 hf.
    HBO olmasa dizi sektörü her zaman yerinde saymaya devam ederdi. Netflix vs hikaye
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf. FourEight
    Hbo nun gelmiş geçmiş içeriklerine bakıyorumgot, true dedective, sopranos, oz, wasteworld vs . Birde netflixe çöp ve hbo kopyadı dizi dolu. Black mirror, mindhunters, wştcher dışında gersi çöp oğlu çöp içerikler
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. FourEight
    aynen biraz işin içine görülen şey o. netflix falanda hikaye.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Adamlara bir ömür yetecek tarih ve kültüre sahipken bu tarih ve kültüre tu kaka olanları, bunu silmeye çalışanları, yine o kültürün bir parçası olan birinin tasarladığı akgezerlerin içine atacaksın.
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Bilim kurguda sıfırız abartısız.
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    xuzman77 (mahir peker) 1 hf.
    netflixte şu anda izlenebilicek hiç bir şey yok.. boşuna üye olmayın . yani sacma sapan 20 senelik filmleri koyuyorlar. ben üye buldum bu ay gene eski dizleri izledim. bakın. yani cıkan ali atayın. cinayet süsü vs gibi . yada blutv dizlerinden bahsat c gibi bişi yok. LM izledim. parasından degil kaç liraki. ama kendine ceki düzen vermesi gerekir derim.
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    FourEight (Who Are We) 1 hf.
    HBO olmasa dizi sektörü her zaman yerinde saymaya devam ederdi. Netflix vs hikaye
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    6equj5 1 hf.
    Ulan bi sağlam bilim kurgu filmi yapamıyoruz ona üzülüyorum.
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    vampyrotheutis (b t) 1 hf.
    bunları izleyeceğime çöp kovasının karşısına geçer onu izlerim
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    Orion10 (Ozan ) 1 hf.
    Şimdiki aklım olsaydıdan başka ilgimi çeken olmadı ama her türden görmek güzel. Türk televizyonlarında tek tür ve uzun dizilerden bıktık.
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    burakdc 1 hf. en beğenilen
    Biz bu çöp içeriklerden kurtulmak için Netflix i seçtik. Eger Netflix bu içerikleri yayınlayacaksa bizde başka platformlara geçeriz. Tüm yapımları birbirinin aynısı olan bakışmalı entrikalı dizi istemiyor netflix izleyicisi hatta açılış ekranında fragmanını bile görmeye tahammül edemiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +47
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