Netflix yıl sonuna kadar 30 yeni oyun yayınlamayı planlıyor

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Sinema ve dizi sektörünün liderlerinden birisi haline gelen Netflix, bildiğiniz üzere oyun sektörüne de giriş yaptı. Geçtiğimiz saatlerde de Netflix oyunlarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

30 Yeni Oyun

The Washington Post'un haberine göre Netflix, yıl sonuna kadar platforma 30 yeni oyun eklemek istiyor. Şu anda erişime açık olan 18 oyun bulunuyır. Yani yeni gelen oyunlarla birlikte platformdaki oyunların sayısı 50'ye yaklaşacak.

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Ne yazık ki şu an için hangi oyunların geleceği veya ne tarz oyunların geleceği belli değil. Netflix'in şu ana kadar çıkartmış olduğu oyun sayısına baktıımızda önümüzdeki dönemde daha yoğun çalışması gerektiğini yoksa 30 oyun yetiştiremeyeceklerini söyleyebiliriz. Netflix şu anda sadece mobil oyun tarzında ilerliyor ve bu tarzı değiştirip değiştirmeyeceklerini de bilmiyoruz.

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Netflix yıl sonuna kadar 50 yeni oyun yayınlayacak