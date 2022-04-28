Netflix yıl sonuna kadar 30 yeni oyun yayınlamayı planlıyor

Sinema ve dizi sektörünün liderlerinden birisi haline gelen Netflix, bildiğiniz üzere oyun sektörüne de giriş yaptı. Geçtiğimiz saatlerde de Netflix oyunlarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.
30 Yeni Oyun
The Washington Post'un haberine göre Netflix, yıl sonuna kadar platforma 30 yeni oyun eklemek istiyor. Şu anda erişime açık olan 18 oyun bulunuyır. Yani yeni gelen oyunlarla birlikte platformdaki oyunların sayısı 50'ye yaklaşacak.
Ne yazık ki şu an için hangi oyunların geleceği veya ne tarz oyunların geleceği belli değil. Netflix'in şu ana kadar çıkartmış olduğu oyun sayısına baktıımızda önümüzdeki dönemde daha yoğun çalışması gerektiğini yoksa 30 oyun yetiştiremeyeceklerini söyleyebiliriz. Netflix şu anda sadece mobil oyun tarzında ilerliyor ve bu tarzı değiştirip değiştirmeyeceklerini de bilmiyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.