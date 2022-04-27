PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunları resmi olarak açıklandı: FIFA 22 sürprizi

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Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Mart 2022 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.

Yeni PS Plus sisteminde oyunların deneme sürümü olacak 3 sa. önce eklendi

Söylenti her zaman olduğu gibi yine doğru çıktı. Mayıs 2022'de verilecek oyunlar arasında şüphesiz en çok dikkat çeken oyun FIFA 22. oyunlar 3 Mayıs'ta erişime açılacak ve 2 Haziran'a kadar hesabınıza eklerseniz PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu sürece oynayabileceksiniz. Haziran ayı oyunları da 29 Mayıs'ta açıklanacak.

PS Plus Mayıs 2022 Oyunları

FIFA 22 (PS5, PS4)

Tribes of Midgard (PS5, PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4)

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PS Plus Mayıs 2022 oyunları resmi olarak açıklandı