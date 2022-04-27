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    PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunları resmi olarak açıklandı: FIFA 22 sürprizi

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Mayıs 2022 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Mayıs 2022 PS Plus oyunları.  
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    PS Plus Mayıs 2022 oyunları resmi olarak açıklandı
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    Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Mart 2022 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.

    Söylenti her zaman olduğu gibi yine doğru çıktı. Mayıs 2022'de verilecek oyunlar arasında şüphesiz en çok dikkat çeken oyun FIFA 22. oyunlar 3 Mayıs'ta erişime açılacak ve 2 Haziran'a kadar hesabınıza eklerseniz PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu sürece oynayabileceksiniz. Haziran ayı oyunları da 29 Mayıs'ta açıklanacak.

    PS Plus Mayıs 2022 Oyunları

    • FIFA 22 (PS5, PS4)
    • Tribes of Midgard (PS5, PS4)
    • Curse of the Dead Gods (PS4)

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