New York Times, 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti

Tam Boyutta Gör

Filmler ve diziler fazlasıyla uzun bir süredir hepimizin hayatında. Özellikle pandemi sürecinde çok daha fazla hayatına girmiş durumda. Filmleri güzel yapan şeyler de bazen yönetmenler, bazen senaryolar, bazen görsel kalitesi ve bazen de oyuncular. hatta çoğu zaman oyuncular olduğunu söyleyebiliriz.

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Hem Amerika'nın hem de dünyanın önde gelen gazetelerinden biri olan New York Times da geçtiğimiz gün yayınladığı bir makele ile 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti. Elbette listeyi hazırlarken objektif olduklarını ve her durumu değerlendirdiklerini söylemişler ancak yine de bu listenin kişiden kişiye değişebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Her şeye rağmen bu tarz listeler özellikle önde gelen kuruluşlardan olunca daha da ilgi çekici oluyor. Bu tarz listelere göz atıp yorum yapmak da oldukça keyifli. Listedeki oyunculara ve oynadıkları yapımlara geçmeden önce listenin belirli bir sırasının olmadığını söyleyelim. En iyi 25 oyuncu seçilmiş fakat bu 25 kişi rastgele şekilde listeye yerleştirilmiş.

25- Gael García Bernal (Mozart in the Jungle, Y tu mamá también, Diarios de motocicleta)

24- Sônia Braga (Dona Flor e Seus Dois Maridos, Kiss of the Spider Woman, Moon Over Parador)

23- Mahershala Ali (Moonlight, Green Book, Alita: Battle Angel)

22- Melissa McCarthy (The Heat, Bridesmaids, Spy)

21- Catherine Deneuve (8 femmes, Repulsion, Belle de jour)

20- Rob Morgan (Mudbound, Godless, Greyhound)

19- Wes Studi (The Last of the Mohicans, Mystery Men, Heat)

18- Willem Dafoe (Spider-Man, At Eternity's Gate, The Lighthouse)

17- Alfre Woodard (Star Trek: First Contact, 12 Years a Slave, K-PAX)

16- Kim Min-hee (Ah-ga-ssi, Bamui haebyun-eoseo honja, Geu-hu)

15- Michael B. Jordan (Fruitvale Station, Black Panther, Creed)

14- Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, A Most Violent Year, Ex Machina)

13- Tilda Swinton (We Need to Talk About Kevin, Suspiria, Doctor Strange)

12- Joaquin Phoenix (Joker, Her, Walk the Line)

11- Julianne Moore (Far from Heaven, Magnolia, Still Alice)

10- Saoirse Ronan (Hanna, The Lovely Bones, Brooklyn)

9- Viola Davis (Fences, Widows, The Help)

8- Zhao Tao (Shan he gu ren, Jiang hu er nü, Io sono Li)

7- Toni Servillo (La grande bellezza, Le conseguenze dell'amore, Il divo)

6- Song Kang Ho (Parasite, Snowpiercer, A Taxi Drive)

5- Nicole Kidman (Moulin Rouge!, The Hours, Cold Mountain)

4- Keanu Reeves (Matrix, John Wick, Point Break)

3- Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Gangs of New York, Lincoln)

2- Isabelle Huppert (Elle, 8 femmes, La pianiste)

1- Denzel Washington (Antwone Fisher, Fences, Training Day)

https://www.nytimes.com/interactive/2020/movies/greatest-actors-actresses.html#gael-garcia-bernal

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