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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    New York Times, 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti

    Hem Amerika'nın hem de dünyanın önde gelen gazetelerinden biri olan New York Times, 21. yüzyılın en iyi oyuncularını seçti.
    57 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    New York Times, 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti
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    Filmler ve diziler fazlasıyla uzun bir süredir hepimizin hayatında. Özellikle pandemi sürecinde çok daha fazla hayatına girmiş durumda. Filmleri güzel yapan şeyler de bazen yönetmenler, bazen senaryolar, bazen görsel kalitesi ve bazen de oyuncular. hatta çoğu zaman oyuncular olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası"

    Hem Amerika'nın hem de dünyanın önde gelen gazetelerinden biri olan New York Times da geçtiğimiz gün yayınladığı bir makele ile 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti. Elbette listeyi hazırlarken objektif olduklarını ve her durumu değerlendirdiklerini söylemişler ancak yine de bu listenin kişiden kişiye değişebileceğini söylemek yanlış olmaz. 

    Her şeye rağmen bu tarz listeler özellikle önde gelen kuruluşlardan olunca daha da ilgi çekici oluyor. Bu tarz listelere göz atıp yorum yapmak da oldukça keyifli. Listedeki oyunculara ve oynadıkları yapımlara geçmeden önce listenin belirli bir sırasının olmadığını söyleyelim. En iyi 25 oyuncu seçilmiş fakat bu 25 kişi rastgele şekilde listeye yerleştirilmiş.

    • 25- Gael García Bernal (Mozart in the Jungle, Y tu mamá también, Diarios de motocicleta)
    • 24- Sônia Braga (Dona Flor e Seus Dois Maridos, Kiss of the Spider Woman, Moon Over Parador)
    • 23- Mahershala Ali (Moonlight, Green Book, Alita: Battle Angel)
    • 22- Melissa McCarthy (The Heat, Bridesmaids, Spy)
    • 21- Catherine Deneuve (8 femmes, Repulsion, Belle de jour)
    • 20- Rob Morgan (Mudbound, Godless, Greyhound)
    • 19- Wes Studi (The Last of the Mohicans, Mystery Men, Heat)
    • 18- Willem Dafoe (Spider-Man, At Eternity's Gate, The Lighthouse)
    • 17- Alfre Woodard (Star Trek: First Contact, 12 Years a Slave, K-PAX)
    • 16- Kim Min-hee (Ah-ga-ssi, Bamui haebyun-eoseo honja, Geu-hu)
    • 15- Michael B. Jordan (Fruitvale Station, Black Panther, Creed)
    • 14- Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, A Most Violent Year, Ex Machina)
    • 13- Tilda Swinton (We Need to Talk About Kevin, Suspiria, Doctor Strange)
    • 12- Joaquin Phoenix (Joker, Her, Walk the Line)
    • 11- Julianne Moore (Far from Heaven, Magnolia, Still Alice)
    • 10- Saoirse Ronan (Hanna, The Lovely Bones, Brooklyn)
    • 9- Viola Davis (Fences, Widows, The Help)
    • 8- Zhao Tao (Shan he gu ren, Jiang hu er nü, Io sono Li)
    • 7- Toni Servillo (La grande bellezza, Le conseguenze dell'amore, Il divo)
    • 6- Song Kang Ho (Parasite, Snowpiercer, A Taxi Drive)
    • 5- Nicole Kidman (Moulin Rouge!, The Hours, Cold Mountain)
    • 4- Keanu Reeves (Matrix, John Wick, Point Break)
    • 3- Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Gangs of New York, Lincoln)
    • 2- Isabelle Huppert (Elle, 8 femmes, La pianiste)
    • 1- Denzel Washington (Antwone Fisher, Fences, Training Day)


    https://www.nytimes.com/interactive/2020/movies/greatest-actors-actresses.html#gael-garcia-bernal Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Christian Bale nerde, L.Dicaprio nerde, Gary Oldman nerde ? Hadi Keanu Reeves’i ve Joaquin Phoenix’i anlarım da neyse, herzaman ki gibi yine torpilliler listesi.
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    Havya Makinesi 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    daniel day lewis ve wes studi. son mohikan'ın listeye iki oyuncu sokması gerçekten güzel. izlenilmesi gereken bir film
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 14 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    di caprio gibi bir yıldız nerede? ulan sadece django, soysuzlar çetesindeki rolleri bile efsane. nerede bu adam?


    di caprio soysuzlarda yoktu pardon. brad pitt ile karıştırdım :(
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    Ekrem71.5 (ekrem yeltmişbirbuçuk) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    1.burak özçivit
    2.alex de soğuza :D
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    Akbell 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Di Caprio'nun olmadığı listeye liste demem. Gerçekten kim seçmişse boş iş yapmış
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    th9 37 dk. ( Mesaj Silindi ) Akbell
    21.yy'ın cahili seçilmişsin
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    dodofran 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    b.k gibi liste.
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