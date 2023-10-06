Eleştirmenler 21. yüzyılın en iyi dizilerini seçti: İşte sıralama

Tam Boyutta Gör Hollywood Reporter eleştirmenleri 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisini belirledi. Makalenin önsözünde de belirtildiği üzere sıralama, prestijli sinema dergisinin önde gelen üç TV eleştirmeni tarafından yapıldı. Altı ay süren projenin toplantıları ve tartışmaları Nisan 2023'te başladı.

The Beekeeper'ın fragmanı çıktı: "Jason Statham'lı John Wick" 13 sa. önce eklendi

TV eleştirmenleri listeyi oluştururken yaşadıkları zorluğu şu kelimelerle ifade ediyor:

"Sadece 2022'de televizyonda, kablolu yayında ve internet üzerinden 600'den fazla orijinal senaryolu dizi yayınlandı. Yani geçen yılın en iyi 50 dizisinin listesini yapmak bile zaten yeterince zordu. Televizyon içeriğinin tarihteki en büyük çağındayız ve bu harika ama liste yapmayı çok zorlaştırıyor. Muhtemelen en sevdiğiniz dizilerden en az beşini listenin dışında bıraktık. Bunun için özür dileriz."

Tam Boyutta Gör

Kriterleri belirlemek zor oldu

Sıralamada ilk bölümü 20. yüzyılda yayınlanmış olsa bile, 31 Aralık 1999'dan sonra yayınlanan diziler dikkate alındı. Değerlendirme ekibi, özellikle uzun tartışmaların ardından, sadece İngilizce yapımları ele almaya karar verdi, örneğin Kore dizilerini göz önünde bulundurmadı.

Tam Boyutta Gör

İşte Hollywood Reporter eleştirmenlerine göre 21. yüzyılın en iyi TV dizileri:

Mad Men (AMC, 2007-2015) The Sopranos (HBO, 1999-2007) Succession (HBO, 2018-2023) 30 Rock (NBC, 2006-2013) The Wire (HBO, 2002-2008) Reservation Dogs (FX/Hulu, 2021-2023) Better Call Saul (AMC, 2015-2022) Girls (HBO, 2012-2017) Freaks and Geeks (NBC, 1999-2000) BoJack Horseman (Netflix, 2014-2020) The Daily Show (Comedy Central, 1996-present) The Americans (FX, 2013-2018) 30 for 30 (ESPN, 2009-present) Enlightened (HBO, 2011-2013) Atlanta (FX, 2016-2022) Breaking Bad (AMC, 2008-2013) Halt and Catch Fire (AMC, 2014-2017) Friday Night Lights (NBC and The 101 Network, 2006-2011) Rectify (SundanceTV, 2013-2016) Peep Show (2003-2015, Channel 4) Deadwood (HBO, 2004-2006) Better Things (FX, 2016-2022) Survivor (CBS, 2000-present) I May Destroy You (BBC One and HBO, 2020) Review (Comedy Central, 2014-2017) Battlestar Galactica (Sci-Fi/Syfy, 2003-2009) Parks and Recreation (NBC, 2009-2015) How To With John Wilson (HBO, 2020-2023) Broad City (Comedy Central, 2014-2019) Game of Thrones (HBO, 2011-2019) Fleabag (BBC Three and Amazon Prime Video, 2016-2019) Veep (HBO, 2012-2019) Orange Is the New Black (Netflix, 2013-2019) Jane the Virgin (The CW, 2014-2019) Chernobyl (HBO, 2019) The Shield (FX, 2002-2008) Crazy Ex-Girlfriend (The CW, 2015-2018) Band of Brothers (HBO, 2001) The Deuce (HBO, 2017-2019) Insecure (HBO, 2016-2021) Beef (Netflix, 2023) Station Eleven (HBO Max, 2021) Anthony Bourdain: Parts Unknown (CNN, 2013-2018) The Leftovers (HBO, 2014-2017) The Crown (Netflix, 2016-present) The Underground Railroad (Amazon Prime, 2021) Vida (Starz, 2018-2020) South Side (Comedy Central and Max, 2019-2022) Avatar: The Last Airbender (Nickelodeon, 2005-2008) Sex and the City (HBO, 1998-2004)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Eleştirmenler 21. yüzyılın en iyi dizilerini seçti: İşte sıralama