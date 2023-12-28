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    New York Times, telif hakkı nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

    New York Times, OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açacağını duyurdu. ChatGPT ve Microsoft Copilot'u eğitmek için milyonlarca Times makalesinin kullanıldığı iddia ediliyor.

    The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı davası Tam Boyutta Gör

    The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açıyor. OpenAI'ın ChatGPT ve Microsoft Copilot'a güç veren dil modellerini eğitmek için milyonlarca Times makalesini kopyaladığı iddia ediliyor. Times, bu izinsiz içirik kopyalaması sonucunda her iki şirketin de artık kopyaladıkları içeriklerle kendileriyle “doğrudan rekabet ettiklerini” iddia ediyor.

    Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava

    Davada ana hatlarıyla belirtildiği üzere Times, ChatGPT ve Copilot'a güç veren OpenAI ve Microsoft'un büyük dil modellerinin, (LLM) Times içeriğini kelimesi kelimesine okuyan, özetleyen ve ifade tarzını taklit eden çıktılar üretebildiğini belirtiyor. Bu durumun Times'ın okuyucularla olan ilişkisini zayıflattığı ve zarar verdiği iddia edilirken, aynı zamanda Times'ın abonelik, lisans, reklam ve iştirak gelirlerinden mahrum bırakıldığı öne sürülüyor.

    Bu arada Times, yayın içeriğinin kullanımı için adil bir değer aldığından emin olmak için her iki şirketle de aylarca müzakere etmeye çalıştığını, ancak bir çözüme ulaşamadığını belirtiyor. OpenAI sözcüsü Lindsey Held, yaptığı açıklamada, "İçerik yaratıcılarının ve sahiplerinin haklarına saygı duyuyoruz ve yapay zeka teknolojisinden ve yeni gelir modellerinden faydalanmalarını sağlamak için onlarla birlikte çalışmaya kararlıyız" dedi.

    Milyarlarca dolarlık tazminat isteniyor

    OpenAI tarafından yapılan açıklamada “New York Times ile devam eden görüşmelerimiz verimli geçti ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, bu nedenle bu gelişme bizi şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Diğer birçok yayıncıyla yaptığımız gibi, birlikte çalışmak için karşılıklı olarak faydalı bir yol bulacağımızı umuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Times, her iki şirkete de telif hakkı ihlali nedeniyle dava açarak, eserlerini kopyaladıkları iddiasıyla milyarlarca dolarlık yasal ve fiili tazminattan sorumlu tutulmalarını talep ediyor. Ayrıca mahkemeden OpenAI ve Microsoft'un yapay zeka modellerini kendi içeriğini kullanarak eğitmesini engellemesini ve Times'ın çalışmalarını şirketlerin veri setlerinden çıkarmasını istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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