New York Times, telif hakkı nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı

The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açıyor. OpenAI'ın ChatGPT ve Microsoft Copilot'a güç veren dil modellerini eğitmek için milyonlarca Times makalesini kopyaladığı iddia ediliyor. Times, bu izinsiz içirik kopyalaması sonucunda her iki şirketin de artık kopyaladıkları içeriklerle kendileriyle “doğrudan rekabet ettiklerini” iddia ediyor.

Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava

Davada ana hatlarıyla belirtildiği üzere Times, ChatGPT ve Copilot'a güç veren OpenAI ve Microsoft'un büyük dil modellerinin, (LLM) Times içeriğini kelimesi kelimesine okuyan, özetleyen ve ifade tarzını taklit eden çıktılar üretebildiğini belirtiyor. Bu durumun Times'ın okuyucularla olan ilişkisini zayıflattığı ve zarar verdiği iddia edilirken, aynı zamanda Times'ın abonelik, lisans, reklam ve iştirak gelirlerinden mahrum bırakıldığı öne sürülüyor.

Bu arada Times, yayın içeriğinin kullanımı için adil bir değer aldığından emin olmak için her iki şirketle de aylarca müzakere etmeye çalıştığını, ancak bir çözüme ulaşamadığını belirtiyor. OpenAI sözcüsü Lindsey Held, yaptığı açıklamada, "İçerik yaratıcılarının ve sahiplerinin haklarına saygı duyuyoruz ve yapay zeka teknolojisinden ve yeni gelir modellerinden faydalanmalarını sağlamak için onlarla birlikte çalışmaya kararlıyız" dedi.

Milyarlarca dolarlık tazminat isteniyor

OpenAI tarafından yapılan açıklamada “New York Times ile devam eden görüşmelerimiz verimli geçti ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, bu nedenle bu gelişme bizi şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Diğer birçok yayıncıyla yaptığımız gibi, birlikte çalışmak için karşılıklı olarak faydalı bir yol bulacağımızı umuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Times, her iki şirkete de telif hakkı ihlali nedeniyle dava açarak, eserlerini kopyaladıkları iddiasıyla milyarlarca dolarlık yasal ve fiili tazminattan sorumlu tutulmalarını talep ediyor. Ayrıca mahkemeden OpenAI ve Microsoft'un yapay zeka modellerini kendi içeriğini kullanarak eğitmesini engellemesini ve Times'ın çalışmalarını şirketlerin veri setlerinden çıkarmasını istiyor.

