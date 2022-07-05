Kripto kredi platformu Nexo, rakibi Vauld'u satın almak için kolları sıvadı

Kripto kredi platformu Nexo, rakibi Vauld’u satın almak için bir ön sözleşme imzaladı. Bu hamle ile Nexo’nun hedefinin Vauld’un tamamını satın almak olduğu anlaşıldı.
Olumsuz piyasaya koşulları sebebiyle birçok kripto odaklı şirket, para çekme işlemlerini askıya almaya başladı. Son olarak Singapur merkezli kripto para borsası Vauld, para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu. Nexo bu duyurunun arından Vauld’un yüzde 100’ünü satın almak için kolları sıvadı ve ön sözleşme imzaladı.
Trenchev, Nexo’nun durum tespiti sürecinin nasıl gittiğine bağlı olarak Vauld‘u yeniden yapılandırabileceğini veya yeniden finanse edebileceğini söyledi. Son olarak hatırlatmak gerekirse Nexo daha önce Celsius’u satın almak için bir teklifte bulunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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