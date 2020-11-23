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    Nexus War etkinliği ile Fortnite haritası değişiyor

    Galactus’a karşı kıran kırana bir mücadelenin başlayacağı Nexus War etkinliği ile birlikte Fortnite haritasında da değişim bekleniyor. Etkinlik 1 Aralık gece yarısında başlayacak.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nexus War etkinliği ile Fortnite haritası değişiyor
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    Bir süredir Marvel ile ortak etkinlikler düzenleyen Fortnite önümüzdeki hafta nokta koymaya hazırlanıyor. Süper kötü Galactus yavaş yavaş yeryüzüne yaklaşırken oyuncuların bir araya gelmesi gerekiyor.

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    Nexus War neler sunacak?

    Nexus War adını alan son etkinlikte oyuncular Galactus ile karşı karşıya gelecek. Hali hazırda gökyüzünde yavaş yavaş yaklaşan Galactus öncesinde oyuncuların mevcut sezon görevlerini tamamlaması ve tüm pass eşyalarını açması tavsiye ediliyor.

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    Galactus etkinliği neler sunacak tam anlamıyla bilinmiyor ancak oldukça büyük olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan bazı kaynaklar Galactus nedeniyle ada haritasının da yok olacağı ve Sezon 5 için yeni bir harita yayınlanacağını iddia ediyor.

    Galactus etkinliği 1 Aralık gününü 2 Aralık gününe bağlayan gece 00.00’da başlayacak. Önümüzdeki günlerde Epic Games’in etkinlik ile ilgili daha fazla detay paylaşması bekleniyor.



    https://www.slashgear.com/fortnite-nexus-war-event-confirmed-date-and-what-we-know-22648446/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
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