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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NFT çılgınlığı Twitter’a sıçradı, ilk Tweet’e değer biçilemiyor

    Twitter platformundaki ilk mesaj sayılan Jack Dorsey’in gönderisi NFT olarak açık arttırmaya çıkarıldı ve 2.5 milyon dolara kadar fiyatı arttı. Halen değerleme devam ediyor.
    07 Mart 2021, 11:00 (1 gün)
    12b
    31
    31
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    25

    NFT çılgınlığı Twitter’a sıçradı, ilk Tweet’e değer biçilemiyor
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    Kripto para dünyasında benzersiz birimler olarak değerlendirilen NFT çılgınlığı fırtınaya dönüştü. Yüz binlerce kişinin sıraya girdiği NFT satışları yüz milyonlarca dolar topluyor. Şimdi de Twitter’da NFT çılgınlığı başladı.

    Değer biçilemiyor

    Bir sanat eseri olarak tanımlayabileceğimiz NFT ürünleri benzersiz ve bu nedenle borsalarda al-sat yapılamıyor. Sadece cüzdandan cüzdana aktarılıyor ve belirli platformlarda kura usulü satılıyor.

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    NBA Top Shot NFT satışları her gün yüz binlerce kişinin sıraya girdiği ancak bir kaç bine şansın güldüğü bir yer haline geldi. Elde edilen özel NFT kartlarının 100 kata kadar alıcı bulduğunu söylersek bu sıranın nedeni daha iyi anlaşılır.

    Şimdi ise Twitter tarafında ilginç bir hamle geldi. Jack Dorsey’in 2006 yılında Twitter platformundaki ilk mesaj sayılan gönderisi NFT olarak açık arttırmaya çıktı. Tron kurucusu Justin Sun’un 700 bin dolar ile katıldığı açık arttırmada fiyat 2.5 milyon dolara çıkmış durumda.

    Blok zinciri teknolojilerinin yapısı gereği benzersiz olarak saklanabilen ve belirli takas kurallarının uygulanabildiği NFT ürünleri bu bakımdan büyük ilgi görüyor. NFT ile ilgilenen TVK ve FLOW gibi paralar da borsalarda ilgi görmeye başladı.



    https://v.cent.co/tweet/20
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne kadar salak salak şeyler var ya.

    Allah başka dert vermesin...
    1 Yanıt Yanıtla +84
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    DH Specialist (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Birileri bunu fırsata çevirip para kazanır. Birileri de ne kadar boş iş deyip fakir kalmaya devam eder.
    2 Yanıt Yanıtla +67
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    Babanimus (Ananimus Babanimus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu donanım habere ne aptal insanlar gelmiş. Önceden fırsatları çok iyi analiz eden insanlarla doluydu. Şimdi her şeye boş iş diyen insanlarla dolmuş.
    Yanıtla +47
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    themelinalist 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google'a "nft nedir" yazmak zorunda kaldıysam haber içeriğinde bir sorun var demektir. Ufak bir paragraf olarak "Nft nedir?" tarzı bir açıklamayla bunu halledebilirdiniz diye düşünüyorum.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu alan insanlar satmak için alıyorlar.
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    ekdellal (Erol Kadri Dellal) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keriz.avi
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    B brknbcs (B C) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    NFT'nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmek için kriptofubi.com'daki güncel haberi okuyabilirsiniz.

    https://www.kriptofubi.com/2021/03/01/nft-nedir-dijital-cizimler-videolar-milyon-dolarlara-satiliyor/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B brknbcs (B C) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    NFT'nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmek için kriptofubi.com'daki güncel haberi okuyabilirsiniz.

    https://www.kriptofubi.com/2021/03/01/nft-nedir-dijital-cizimler-videolar-milyon-dolarlara-satiliyor/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C clopin 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden bazı çakal seyyar satıcılar misal saat satıyorsa başında bi kalabalık oluştugu zaman kendi adamlarından birini müşteri gibi tezgaha getirttir o adam bütün saatleri toptan almaya çalışırdı bunu gören saflarda saatler bitecek korkusuyla hemen alışverişe başlardı şimdi bu durumda buna benzer çıkar birisi uyduruk birşeye milyon dolar basar daha sonra kerizlerden milyarları götürür tebrik etmek lazım.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bitcoin gibi çok değerlenecek, an,ak şu anki satışlar reklam amaçlı. yani siz gidip bir resim yapıp alıcının teklifte bulunması çok düşük ihtimal. örnek tesla logosunu yapıp satsa rejlam amaçlı alıp daha sonra veri ödeme yapıyorlar. üstelik satmak için 100 tl gibi ücret istiyorlar, yani genel bakışıma göre birileri sağlam para kıracak..
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    HBeg 1 gün ( Mesaj Silindi )
    NFT nedir arkadaşlar özetleyebilecek birisi var mıdır?
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    F FarklıAkıl 1 gün ( Mesaj Silindi ) HBeg
    Patent veya tapu gibi düşünebilirsin. Yaptığın bir varlığı değiştirilemez bir token olarak blockchain'e yüklüyorsun.
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    redar 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse de anlatmamış NFT ne... yemin ediyorum bomboş haber.
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    labtek38 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunu şimdi sanat eseri şeklinde test ediyorlar. İlerde arabanızın ruhsatı evinizin tapusunu nft haline getirebildiğiniz bir sistem düşünün. Anında başkasına satabilirsiniz. Kimliğinizi nft olarak sakladığınızı düşünün sahtesi yapılamaz. Birine ibraz ettiğinizde sadece siz ibraz edebilirsiniz. Daha sonra vay ben satmadım paramı alamadım sorunu da yok. Bunlar emekleme aşamaları henüz.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Halilowich (H Y) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Bu yorumu arıyordum. Boş işler diyenler okusun bunları.
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    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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