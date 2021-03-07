NFT çılgınlığı Twitter’a sıçradı, ilk Tweet’e değer biçilemiyor

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Kripto para dünyasında benzersiz birimler olarak değerlendirilen NFT çılgınlığı fırtınaya dönüştü. Yüz binlerce kişinin sıraya girdiği NFT satışları yüz milyonlarca dolar topluyor. Şimdi de Twitter’da NFT çılgınlığı başladı.

Değer biçilemiyor

Bir sanat eseri olarak tanımlayabileceğimiz NFT ürünleri benzersiz ve bu nedenle borsalarda al-sat yapılamıyor. Sadece cüzdandan cüzdana aktarılıyor ve belirli platformlarda kura usulü satılıyor.

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NBA Top Shot NFT satışları her gün yüz binlerce kişinin sıraya girdiği ancak bir kaç bine şansın güldüğü bir yer haline geldi. Elde edilen özel NFT kartlarının 100 kata kadar alıcı bulduğunu söylersek bu sıranın nedeni daha iyi anlaşılır.

Şimdi ise Twitter tarafında ilginç bir hamle geldi. Jack Dorsey’in 2006 yılında Twitter platformundaki ilk mesaj sayılan gönderisi NFT olarak açık arttırmaya çıktı. Tron kurucusu Justin Sun’un 700 bin dolar ile katıldığı açık arttırmada fiyat 2.5 milyon dolara çıkmış durumda.

Blok zinciri teknolojilerinin yapısı gereği benzersiz olarak saklanabilen ve belirli takas kurallarının uygulanabildiği NFT ürünleri bu bakımdan büyük ilgi görüyor. NFT ile ilgilenen TVK ve FLOW gibi paralar da borsalarda ilgi görmeye başladı.

https://v.cent.co/tweet/20

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