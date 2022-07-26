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    NFT sanatçısı, 'kara para aklama' suçundan hapis cezasına çarptırıldı

    Letonyalı NFT sanatçısı Borisov, 8.7 milyon euroluk kazancına el koyularak yetkililerin kazancının büyük ölçekte kara para aklama ile iddia etmesinin ardından 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
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    NFT sanatçısı, hapis cezasına çarptırıldı

    Borisov, 'Artwork is Crime' adlı web sitesi üzerinden hükümetin davayla ilgili olarak kendisiyle iletişim kurmadan banka hesaplarını nasıl dondurduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Yaklaşık 3.500 NFT sürümünden kazanç sağlayan sanatçı, dava işlemlerinin bu yıl şubat ayında başladığını ve konuyla ilgili yalnızca 9 Mayıs'ta bilgilendirildiğini belirtti. 

    Kripto para vergi düzenlemelerinin eksikliği

    Sanatçı, kripto para birimindeki gelirini nasıl yasallaştıracağı konusunda Letonya Devlet Gelir Servisi (VID) ile iletişime geçtiğini belirtti. 2021 yılı boyunca gelir vergileri kapsamında 2.2 milyon euro ödediğini de vurguladı.

    Borisov, vergilerini ajansın kendisine "serbest meslek sahibi" olarak kaydolmasını ve vergisini çekilen miktarın euro cinsi ile ödemesini tavsiye ettikten sonra ödedi. Kendisini NFT alanında başarılı sanatçılardan biri olarak gören Borisov, 2021 yılındaki NFT trendinde yüksek miktarda para kazandı.

    Sanatçı, avukatı aracılığıyla banka hesabının dondurulmasına itiraz etmeyi başardı ve mahkeme 30 Haziran'da paraya erişmesi için emir verdi. Ancak hiçbir zaman hesabın dondurulmadığı ve daha sonra davanın ana araştırmacısının istifa ettiği ortaya çıktı. Davaya yeni katılan savcılar da sanatçının mülküne el koymak için acil emirler verdi.

    Borisov, makhemeye itirazda bulunarak davaya bakan müfettişin değiştirilmesini istedi. Fakat mahkeme bu isteği reddetti. Parasını kalıcı olarak kaybetme ve hapis cezasına çarptırılmayla karşı karşıya kalan Borisov, bu konuda savaşmaya devam edeceğini ve blokzincirin sanatçılar için sonsuz fırsatlar sunduğunu ancak yine de düzenleyicilerden gelen zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

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