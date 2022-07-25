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    Minecraft tüm NFT faaliyetlerini yasakladı

    Minecraft dünyası içerisinde bir süredir NFT entegrasyonu sağlamay çalışan topluluklara kötü haber. Mojang bu tür faaliyetlere kesinlikle izin vermeyeceklerini duyurdu.
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    Minecraft
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    Kripto para dünyasını bir dönem etkisi altına alan NFT dünyası ağırlıklı olarak oyun projelerinden doğmuştu. Haliyle Roblox gibi popüler oyunlarda NFT hamleleri görmeye başlamıştı. Ne var ki Minecraft bu trendden uzak duruyor.

    Minecraft’tan kritik NFT hamlesi

    Minecraft geliştiricisi Mojang yaptığı açıklamada bazı sunucuların blok zinciri teknolojilerini entegre ederek NFT görünüm paketi gibi koleksiyonlar satıldığını fark ettiklerini ancak buna kesinlikle izin vermeyeceklerini duyurdu.

    NFT konseptinin manipülasyona açık olmasının ve fiyatlarının bir merkezden kontrol edilememesinin ileride oyuncuların mağdur olmasına yol açacak sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Minecraft bu nedenle blok zinciri teknolojisinden bir süre daha uzak duruyor ve NFT satışı yapanları yasaklamaya hazırlanıyor.

    Minecraft üzerinde NFT entegrasyonu sağlayan en büyük topluluk NFT Worlds ise duruma oldukça tepkili. Yeniliğe darbe vurulduğunu ifade eden topluluk Minecraft kullanım sözleşmesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak NFT satışlarının devam etttirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

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