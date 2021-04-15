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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı

    Benzersiz eserlerin oluşturduğu NFT jetonları daha ilk çeyrekte bir milyar dolar satış barajını aştı. Önümüzdeki dönemde bu fırtınanın kasırgaya dönüşeceği çok açık.
    15 Nisan 2021, 22:30 (12 sa.)
    1,2b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı
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    Kripto para dünyasında DeFi fırtınasından sonra şimdi de NFT fırtınası yaşanıyor. Benzersiz kontrata sahip ve kopyalanamayan jetonları tanımlayan NFT fırtınası şimdiden milyar dolara ulaşmış durumda.

    Milyar dolarlık NFT satışı

    NFT trendine ülkemiz de dahil sayısız sanatçıdan katılımlar yaşanıyor. Uykusuz Dergi’nin bazı karikatürleri NFT yapacağını duyurmasının ardından son olarak Refik Anadol’un bir eseri 87 bin dolara satılmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uykusuz Dergi de NFT işine el atıyor

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir"

    NFT alış verişleri ağırlıklı olarak bir kaç ağ üzerinde gerçekleşiyor. Ethereum ağı hali hazırda ana durak haline gelmiş durumda. Dapper Flow ağı yine önemli miktarda alış veriş görüyor. Wax ağı da belirli ölçüde pastadan pay alıyor.

    Yapılan araştırmalara göre yılın ilk çeyreğinde NFT satışları 1 milyar doları geride bıraktı. Ethereum ağında toplamda 675 milyon dolar civarında satışlar yapıldı. Dapper Flow üzerinde ise 473 milyon dolar alış veriş olmuş. Wax ağı ise 5 milyon dolar pay almış.

    NFT değişim platformları belirli bir pay kestiği için elde edilen gelirler de büyüyor. Hatırlanacağı üzere Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik’in dahil olduğu yeni bir girişim AVAX ağı üzerinden avatar değişiminin yapıldığı bir NFT projesi başlatmış ve kısa sürede on binlerce TL değerinde değişim gerçekleşmişti. Yani fırtına yeni başlıyor.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para aklama :d
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    S socidius 7 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Aynen öyle. :)
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    S SeniorGrandMaster 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    evi satıp parayı NFT ye mi yatıralım yani ? Dünyada garip şeyler olmaya başladı.
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    joven ( joven) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dh bu sanal hayali adeta pazarlama destekçisi bakalım bu balon kimlerin elinde patlayacak kimler mahvolacak
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