NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı

Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasında DeFi fırtınasından sonra şimdi de NFT fırtınası yaşanıyor. Benzersiz kontrata sahip ve kopyalanamayan jetonları tanımlayan NFT fırtınası şimdiden milyar dolara ulaşmış durumda.

Milyar dolarlık NFT satışı

NFT trendine ülkemiz de dahil sayısız sanatçıdan katılımlar yaşanıyor. Uykusuz Dergi’nin bazı karikatürleri NFT yapacağını duyurmasının ardından son olarak Refik Anadol’un bir eseri 87 bin dolara satılmıştı.

İlginizi Çekebilir

Uykusuz Dergi de NFT işine el atıyor

Ayrıca Bkz. "Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir"

NFT alış verişleri ağırlıklı olarak bir kaç ağ üzerinde gerçekleşiyor. Ethereum ağı hali hazırda ana durak haline gelmiş durumda. Dapper Flow ağı yine önemli miktarda alış veriş görüyor. Wax ağı da belirli ölçüde pastadan pay alıyor.

Yapılan araştırmalara göre yılın ilk çeyreğinde NFT satışları 1 milyar doları geride bıraktı. Ethereum ağında toplamda 675 milyon dolar civarında satışlar yapıldı. Dapper Flow üzerinde ise 473 milyon dolar alış veriş olmuş. Wax ağı ise 5 milyon dolar pay almış.

NFT değişim platformları belirli bir pay kestiği için elde edilen gelirler de büyüyor. Hatırlanacağı üzere Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik’in dahil olduğu yeni bir girişim AVAX ağı üzerinden avatar değişiminin yapıldığı bir NFT projesi başlatmış ve kısa sürede on binlerce TL değerinde değişim gerçekleşmişti. Yani fırtına yeni başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.