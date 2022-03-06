Niantic, Pokémon Go'yu Türkiye'de yayınlamak için The 4 Winds Entertainment ile anlaştı

The 4 Winds Entertainment (T4W), bu yıl Pokémon GO'nun Türkçe dil desteğiyle çıkışını desteklemek için Niantic ile stratejik pazarlama ve iletişim ortaklığı yaptıklarını duyurdu.
Niantic'in şubat ayından itibaren Apple App Store ve Google Play'de Pokémon GO'ya Türkçe dil desteği eklemesiyle T4W, şirketin uzun yıllardır faaliyet gösterdiği bu ülkede Niantic'i desteklemek için anlaşmaya vardı. The Pokémon Company ile ortaklaşa geliştirilen Pokémon GO, oyuncuların Pokémon yakalamalarına, yumurta çatlatmalarına, takas yapmalarına, birbirlerine karşı mücadele etmelerine, sürükleyici etkinliklere katılmalarına, görevleri yerine getirmelerine ve yeni yerler keşfetmelerine olanak tanıyor.
"Türkiye'de güçlü bir Pokémon GO eğitmen topluluğu oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuşanNiantic'in Stratejik Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Omar Téllez, sözlerine şu şekilde devam etti: "Önümüzdeki aylarda özel konuşmalar, etkinlikler, kutlamalar ve desteklerle bu girişimimizi bir sonraki seviyeye taşıyacağız ve The 4 Winds Entertainment ile olan ilişkimiz bunu hızlandırmamıza yardımcı olacak."
The 4 Winds Entertainment ve Niantic, 2022'de Türkiye genelinde bir dizi yenilikçi pazarlama faaliyeti gerçekleştirmek için çeşitli yollar tasarlamak, buradaki oyuncular ve Pokémon hayranlarının Twitter ve Facebook'taki resmi topluluk kanalı @PokemonGOTR aracılığıyla Türkçe iletişim kurmalarını sağlamak ve yakın gelecekte çok daha fazlasını başarmak için beraber çalışacak. Her faaliyet, oyunun keşfetmeye dayalı yapısının altını çizecek ve Türk kültürünün zenginliği konusunda farkındalık yaratacak şekilde tasarlanacak.
"Yıllardır takımımızdaki birçok sadık Pokémon GO oyuncusundan biri olarak, oyunun kendi ülkemde tam çıkışını destekleyebildiğim için gerçekten çok heyecanlıyım. ifadelerini kullanan The 4 Winds Entertainment Ürün Pazarlama Müdürü Uğur Ülger şöyle devam etti: "Pokémon GO, 2016'daki çıkışından bu yana dünya çapında bir fenomen oldu, oyunun tamamen faaliyete geçtiğini ve Türkiye'nin en iyi yönlerini sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..