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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo, 2019'un en çok indirilen Switch oyunlarını açıkladı

    Birinci sırada Fortnite var.
    55 dk.
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    37
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nintendo, 2019'un en çok indirilen Switch oyunlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    2019'un artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Japon oyun devi Nintendo, 2019'da en çok indirilen Switch oyunlarını bugün resmen duyurdu.

    Fortnite birinci sırayı, Super Smash Bros Ultimate ise ikinci sırayı almış. Hemen ardından da Minecraft geliyor. Listenin ilk sıralarında pek sürpriz yok denilebilir. Dördüncü sıradaki Cuphead'in müthiş başarısı ise gerçekten övgüyü hak ediyor. İlk olarak 2017 yılında Steam'de piyasaya sürülen Cuphead, kısa sürede inanılmaz bir popülariteye ulaşmış ve tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Oyun şimdi Switch kullanıcılarının da favorisi haline gelmiş. 

    Nintendo'nun birinci parti oyunları da yine beklendiği gibi Top 25 listesine damga vurmuş. Nintendo; Pokemon, Smash, Super Mario, Zelda gibi orijinal yapımlarıyla kendi konsollarının en büyük içerik sağlayıcısı olmaya devam ediyor.

     

    1. Fortnite
    2. Super Smash Bros. Ultimate
    3. Minecraft
    4. Cuphead
    5. Untitled Goose Game
    6. Pokemon Sword
    7. Fire Emblem: Three Houses
    8. NBA 2K19
    9. New Super Mario Bros. U Deluxe
    10. Dragon Ball FighterZ
    11. Pokemon Shield
    12. Super Mario Maker 2
    13. Overcooked! 2
    14. Hollow Knight
    15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening
    16. Luigi’s Mansion 3
    17. Cadence of Hyrule
    18. Super Mario Party
    19. Final Fantasy VII
    20. Dragon Ball Xenoverse 2
    21. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
    22. Undertale
    23. Crypt of the NecroDancer
    24. Warframe
    25. Mortal Kombat 11


    https://comicbook.com/gaming/2019/12/28/nintendo-switch-games-downloaded-most-in-2019/ Yorum Yaz
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