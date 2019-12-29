Nintendo, 2019'un en çok indirilen Switch oyunlarını açıkladı

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2019'un artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Japon oyun devi Nintendo, 2019'da en çok indirilen Switch oyunlarını bugün resmen duyurdu.

Fortnite birinci sırayı, Super Smash Bros Ultimate ise ikinci sırayı almış. Hemen ardından da Minecraft geliyor. Listenin ilk sıralarında pek sürpriz yok denilebilir. Dördüncü sıradaki Cuphead'in müthiş başarısı ise gerçekten övgüyü hak ediyor. İlk olarak 2017 yılında Steam'de piyasaya sürülen Cuphead, kısa sürede inanılmaz bir popülariteye ulaşmış ve tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Oyun şimdi Switch kullanıcılarının da favorisi haline gelmiş.

Nintendo'nun birinci parti oyunları da yine beklendiği gibi Top 25 listesine damga vurmuş. Nintendo; Pokemon, Smash, Super Mario, Zelda gibi orijinal yapımlarıyla kendi konsollarının en büyük içerik sağlayıcısı olmaya devam ediyor.

Fortnite Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Cuphead Untitled Goose Game Pokemon Sword Fire Emblem: Three Houses NBA 2K19 New Super Mario Bros. U Deluxe Dragon Ball FighterZ Pokemon Shield Super Mario Maker 2 Overcooked! 2 Hollow Knight The Legend of Zelda: Link’s Awakening Luigi’s Mansion 3 Cadence of Hyrule Super Mario Party Final Fantasy VII Dragon Ball Xenoverse 2 Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Undertale Crypt of the NecroDancer Warframe Mortal Kombat 11

https://comicbook.com/gaming/2019/12/28/nintendo-switch-games-downloaded-most-in-2019/