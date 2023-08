Nintendo'da yüzler gülüyor: Mario ve Zelda Tears of the Kingdom rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ve The Super Mario filminin ardından bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek kârını açıkladı. Şirketin en son kazanç raporuna göre şirket 461,34 milyar yen (3,2 milyar dolar) satış üzerinden 185,44 milyar yen (1,3 milyar dolar) kazandı ve 2020'de kaydedilen 144,7 milyarlık çeyrek korunu geride bıraktı.

Mario ve Zelda Tears of the Kingdom rekor kırdı

Nintendo'nun her iki marka ile önemli bir başarıya imza attığını belirtelim. Bildirilenlere göre The Super Mario Bros. dünya çapında 168,10 milyon kişi tarafından izlendi ve şirkete 26 Temmuz itibarıyla 1,349 milyar dolar kazandırdı. Bu rakam, video oyunu uyarlamaları ve animasyon filmi kategorisinde yeni bir rekora işaret ediyor.

Ayrıca yakın zamanda çıkış yapan The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, piyasaya çıktığı Mayıs ayından bu yana 18,51 milyon kopya sattı. Nintendo, bu rakamın mevcut mali yılda satılan birinci taraf oyun satışlarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu söylüyor.

Nintendo Switch'e gelirsek, satışlar geçen yılki 3,43 milyon adede kıyasla son çeyrekte 3,91 milyona ulaştı. Bunun 2,83 milyonu ise daha pahalı OLED modeliydi. Bu Mali yılının başında Nintendo, Switch tahminlerini 15 milyon olarak belirlemişti. Bu rakama henüz ulaşılmamış olsa da, Switch 2'ye dair söylentilerin hız kazanmaya başladığını görüyoruz. Ancak bu sızıntılar henüz doğrulanmaş durumda.

