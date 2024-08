Nintendo, yeni The Legend of Zelda kulaklıklarını tanıttı

Tam Boyutta Gör 2017 yılında Switch konsolunu satışa çıkaran Nintendo, daha sonraki yıllarda tekrar oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Başarılı konsolunun yanı sıra Splatoon, The Legend of Zelda ve Luigi’s Mansion gibi oyunlarla oyuncuların kalbini kazanan firma, Switch platformunu desteklemeye devam ediyor.

OnePlus Open Apex Sürümü tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Tears of the Kingdom temalı kablosuz kulaklık tanıtıldı

Switch konsolunda Bluetooth bağlantı desteği sunan Nintendo, geçtiğimiz yıllarda birçok farklı aksesuar satışa çıkarmıştı. Firma, kablosuz kulaklık kataloğuna yeni bir ürün eklemeye karar verdi ve The Legend of Zelda temalı yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom temalı olan kulaklık, Nintendo UK tarafından 35£ fiyat etiketi ile Birleşik Krallık ve İrlanda’da satışa sunuldu. Yeşil, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan kulaklık, AirPods Pro benzeri bir tasarıma sahip. OTL Technologies tarafından üretilen kulaklık, USB-C bağlantısı ile şarj ediliyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Tears of the Kingdom temalı kulaklık tanıtıldı