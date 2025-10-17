Nintendo'dan sürpriz patent: DS oyunları Switch 2'ye geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo, DS oyunlarını Switch 2'ye getirmeye hazırlanıyor olabilir. Şirketin bu işlevsellik için yepyeni bir pantet başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bulunan çözüm, çift ekranlı oyunları tek ekranda oynanabilir hale getirecek.

DS oyunları Switch 2'de çalışacak

Kaçıranlar için Nintendo DS, iki ekranlı yapısıyla dönemin en dikkat çekici taşınabilir oyun sistemlerinden biri olmuştu. Ancak bu yapı, oyunların doğrudan yeni nesil tek ekranlı cihazlara aktarılmasını zorlaştırıyor. İşte bu noktada Nintendo'nun patenti devreye giriyor. Patentte, "picture-in-picture" (görsel içinde görsel) adı verilen bir yöntemle iki ekranın tek panel üzerinde simüle edilmesi gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Bu sistem sayesinde, DS'in üst ve alt ekranları aynı anda görüntülenebiliyor. Kullanıcı isterse ekran düzenini değiştirebiliyor veya bir kısmı dokunmatik olarak kullanabiliyor. Ayrıca bir diğer sızıntı Nintendo'nun farklı ekran konumları ve arayüz seçenekleri üzerinde çalıştığını yönünde. Bu yöntem, DS oyunlarının orijinal oynanış tarzını korurken, Switch 2'nin donanım yeteneklerinden de faydalanmasını sağlayabilir.

Eğer bu patent hayata geçirilirse, Nintendo hem yeni nesil hem de eski içeriklerle geniş bir oyun kütüphanesi sunacağını söyleyelim. Özellikle Pokémon, Zelda veya Mario serisi gibi DS döneminde popülerleşen oyunlar yeniden hayata dönmüş olacak. Nintendo ise, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

