Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo'dan sürpriz patent: DS oyunları Switch 2'ye geliyor

    Nintendo, Switch 2 için yeni bir patent aldı. Şirket, DS oyunlarını tek ekranda oynatabilecek yenilikçi bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Nostaljik oyunlar yeniden canlanacak.

    Nintendo'dan sürpriz patent: DS oyunları Switch 2'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Nintendo, DS oyunlarını Switch 2'ye getirmeye hazırlanıyor olabilir. Şirketin bu işlevsellik için yepyeni bir pantet başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bulunan çözüm, çift ekranlı oyunları tek ekranda oynanabilir hale getirecek.

    DS oyunları Switch 2'de çalışacak

    Kaçıranlar için Nintendo DS, iki ekranlı yapısıyla dönemin en dikkat çekici taşınabilir oyun sistemlerinden biri olmuştu. Ancak bu yapı, oyunların doğrudan yeni nesil tek ekranlı cihazlara aktarılmasını zorlaştırıyor. İşte bu noktada Nintendo'nun patenti devreye giriyor. Patentte, "picture-in-picture" (görsel içinde görsel) adı verilen bir yöntemle iki ekranın tek panel üzerinde simüle edilmesi gösteriliyor.

    Nintendo'dan sürpriz patent: DS oyunları Switch 2'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu sistem sayesinde, DS'in üst ve alt ekranları aynı anda görüntülenebiliyor. Kullanıcı isterse ekran düzenini değiştirebiliyor veya bir kısmı dokunmatik olarak kullanabiliyor. Ayrıca bir diğer sızıntı Nintendo'nun farklı ekran konumları ve arayüz seçenekleri üzerinde çalıştığını yönünde. Bu yöntem, DS oyunlarının orijinal oynanış tarzını korurken, Switch 2'nin donanım yeteneklerinden de faydalanmasını sağlayabilir.

    Eğer bu patent hayata geçirilirse, Nintendo hem yeni nesil hem de eski içeriklerle geniş bir oyun kütüphanesi sunacağını söyleyelim. Özellikle Pokémon, Zelda veya Mario serisi gibi DS döneminde popülerleşen oyunlar yeniden hayata dönmüş olacak. Nintendo ise, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 21 dakika önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum