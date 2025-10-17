Nintendo'dan sürpriz patent: DS oyunları Switch 2'ye geliyor

DS oyunları Switch 2'de çalışacak
Kaçıranlar için Nintendo DS, iki ekranlı yapısıyla dönemin en dikkat çekici taşınabilir oyun sistemlerinden biri olmuştu. Ancak bu yapı, oyunların doğrudan yeni nesil tek ekranlı cihazlara aktarılmasını zorlaştırıyor. İşte bu noktada Nintendo'nun patenti devreye giriyor. Patentte, "picture-in-picture" (görsel içinde görsel) adı verilen bir yöntemle iki ekranın tek panel üzerinde simüle edilmesi gösteriliyor.
Eğer bu patent hayata geçirilirse, Nintendo hem yeni nesil hem de eski içeriklerle geniş bir oyun kütüphanesi sunacağını söyleyelim. Özellikle Pokémon, Zelda veya Mario serisi gibi DS döneminde popülerleşen oyunlar yeniden hayata dönmüş olacak. Nintendo ise, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
