Nintendo, Rusya'da dijital satışları askıya aldı

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Avrupa ve ABD ülkelerinin Rusya içerisindeki ödeme sistemlerine kısıtlamalar getirmesi, popüler oyun şirketi Nintendo’yu etkiledi. Ülkede yurt dışına yapılan ödemelerin askıya alınması sebebiyle şirket, eSHOP'un geçici olarak bakım moduna alındığını duyurdu.

Dijital satışlara ara verildi

Rusya’da birçok kullanıcı kesinti hakkında şikayetler dile getirirken, Rus eShop'a erişmeye çalıştıklarında Switch'lerinin 2813-0999 hata kodu ile karşılaştıklarını söylüyor. Bununla birlikte Rusya’da ürün satışlarına kısıtlama getiren birçok teknoloji şirketi ile birlikte Nintendo’nun ödemeleri kasten kesip kesmediği henüz bilinmiyor.

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Bilindiği üzere teknoloji şirketleri ile birlikte oyun şirketleri de Ukrayna işgaline olan tepkilerini göstermek amacıyla satışlara sınırlamalar getiriyor. Bu isimlerden biri olan CD Project Red, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild Hunt dahil olmak üzere oyunlarının Rusya GOG mağazasındaki satışlarını durdurdu. Electronic Arts ise, ülkedeki oyuncuların Origin mağazasından ve uygulamasından alışveriş yapmalarına yasak getirdi.

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