Nintendo, Rusya'da dijital satışları askıya aldı

Avrupa ve ABD ülkelerinin Rusya içerisindeki ödeme sistemlerine kısıtlamalar getirmesi, popüler oyun şirketi Nintendo’yu etkiledi. Ülkede yurt dışına yapılan ödemelerin askıya alınması sebebiyle şirket, eSHOP'un geçici olarak bakım moduna alındığını duyurdu.
Dijital satışlara ara verildi
Rusya’da birçok kullanıcı kesinti hakkında şikayetler dile getirirken, Rus eShop'a erişmeye çalıştıklarında Switch'lerinin 2813-0999 hata kodu ile karşılaştıklarını söylüyor. Bununla birlikte Rusya’da ürün satışlarına kısıtlama getiren birçok teknoloji şirketi ile birlikte Nintendo’nun ödemeleri kasten kesip kesmediği henüz bilinmiyor.
Bilindiği üzere teknoloji şirketleri ile birlikte oyun şirketleri de Ukrayna işgaline olan tepkilerini göstermek amacıyla satışlara sınırlamalar getiriyor. Bu isimlerden biri olan CD Project Red, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild Hunt dahil olmak üzere oyunlarının Rusya GOG mağazasındaki satışlarını durdurdu. Electronic Arts ise, ülkedeki oyuncuların Origin mağazasından ve uygulamasından alışveriş yapmalarına yasak getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..