PlayStation Plus aboneliği indirime girdi: İşte indirimli fiyatlar

Tam Boyutta Gör Sony, Oyun fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde Playstation Plus aboneliği için sürpriz bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yalnızca oyunlar değil, PlayStation Plus aboneliklerine de kaçırılmayacak indirim geldi. Essential, Extra ve Deluxe paketlerini kapsayan indirim şu an için 12 aylık satın alımlarda geçerli olacak.

PlayStation Plus aboneliği indirime girdi

PS Plus'taki indirim Deluxe ve Extra aboneliklerin yıllık versiyonlarını kapsıyor. Buna göre PS Plus Deluxe 12 aylık aboneliği 4.266 TL'den 2.772,90 TL'ye düştü. PS Plus Extra ise, 3.645 TL yerine 2.733,75 TL'den sunuluyor. Bu da Extra paketinde yüzde 25, Deluxe aboneliğinde ise yüzde 35'e varan tasarruf sağlıyor. Peki PS Plus indirimi ne kadar sürecek? Şu an için yeni kampanya 26 Şubat'a kadar geçerli görünüyor.

Kötü haber şu ki, indirimli paket şu an için yalnızca yeni veya halihazırda aboneliği aktif olmayan kullanıcılara sunuluyor. Yine de kaçırılmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

İndirimli Playstation Plus fiyatları Paket (12 Aylık) Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı PS Plus Deluxe 4.266 TL 2.772,90 TL %35 PS Plus Extra 3.645 TL 2.733,75 TL %25

