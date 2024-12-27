Nintendo Switch 2 logosu ve Dock ünitesi sızdırıldı

Nintendo Switch 2 dock ünitesi ve logosu sızdırıldı
NextHandheld kaynaklı görsellerde, Nintendo Switch 2 logosunun benzer bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz ve yanında büyük bir "2" rakamı bulunuyor. İkinci görüntüde ise, Joy-Con kontrolcüleri çıkarılmış bir şekilde konsolun yan tarafına bakıyoruz. Önceki söylentiler, kontrolcülerin manyetik olarak takılacağını öne sürmüştü, bu da Switch 2'nin yan tarafının Switch'ten neden bu kadar farklı göründüğünü açıklıyor.
İyi haber şu ki, bu sızıntıların gerçek olup olmadığını öğrenmek için çok uzun süre beklememize gerek kalmayacak. Nintendo, bir sonraki konsolunu Mart 2025'in sonundan önce duyuracağını zaten doğruladı. Bu bağlamda Nintendo Switch 2’nin tanıtımı 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşebilir. Özellikle Ocak ayı içinde yeni bir lansman yapılması bekleniyor.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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