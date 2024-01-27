Nintendo Switch 2'nin ekran boyutu ve çıkış tarihi sızdı

8 inç LCD ekranla geliyor
Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre, Omdia analisti Hiroshi Hayase, Nintendo Switch 2'nin bu yıl tanıtılacağını belirtti. Üstelik yeni konsol, donanıma ek olarak bazı tasarımsal yenilikler de sunacak. Bunlardan biri ekran boyutu. Hayase’ye göre Nintendo, yeni el konsolunda 8 inç LCD panele yer verecek. Bu noktada Standart Switch'in 6,2 inç, OLED modelinin ise 7 inç ekrana sahip olduğunu belirtelim.
Daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra T239 GPU ile yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisi ise pas geçilecek. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur.
Tüm bunların yanı sıra Nintendo, halen Switch 2 modelini doğrulamış değil. Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve en geç Kasım 2024'e kadar satışa çıkacak. Ayrıca dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.