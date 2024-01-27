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    Nintendo Switch 2'nin ekran boyutu ve çıkış tarihi sızdı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2 için bekleyiş çok yakında sonlanacak. El konsolu, 8 inç LCD ekranla bu yıl içerisinde tanıtılabilir.   
    Nintendo Switch 2'nin ekran boyutu ve çıkış tarihi sızdı Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun uzun süredir yeni bir Switch modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Öyle ki bu konsolun 2024 yılında tanıtılacağı ve hatta Gamescom'da kapalı kapılar ardında test edildiği iddia edildi. Şimdi Bloomberg'e göre Nintendo Switch 2'nin ekran boyutu ve çıkış tarihi netleşmiş olabilir.

    8 inç LCD ekranla geliyor

    Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre, Omdia analisti Hiroshi Hayase, Nintendo Switch 2'nin bu yıl tanıtılacağını belirtti. Üstelik yeni konsol, donanıma ek olarak bazı tasarımsal yenilikler de sunacak. Bunlardan biri ekran boyutu. Hayase’ye göre Nintendo, yeni el konsolunda 8 inç LCD panele yer verecek. Bu noktada Standart Switch'in 6,2 inç, OLED modelinin ise 7 inç ekrana sahip olduğunu belirtelim. 

    Daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra T239 GPU ile yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisi ise pas geçilecek. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur.

    Tüm bunların yanı sıra Nintendo, halen Switch 2 modelini doğrulamış değil.  Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve en geç Kasım 2024'e kadar satışa çıkacak. Ayrıca dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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