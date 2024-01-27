Tam Boyutta Gör Nintendo'nun uzun süredir yeni bir Switch modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Öyle ki bu konsolun 2024 yılında tanıtılacağı ve hatta Gamescom'da kapalı kapılar ardında test edildiği iddia edildi. Şimdi Bloomberg'e göre Nintendo Switch 2'nin ekran boyutu ve çıkış tarihi netleşmiş olabilir.

8 inç LCD ekranla geliyor

Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre, Omdia analisti Hiroshi Hayase, Nintendo Switch 2'nin bu yıl tanıtılacağını belirtti. Üstelik yeni konsol, donanıma ek olarak bazı tasarımsal yenilikler de sunacak. Bunlardan biri ekran boyutu. Hayase’ye göre Nintendo, yeni el konsolunda 8 inç LCD panele yer verecek. Bu noktada Standart Switch'in 6,2 inç, OLED modelinin ise 7 inç ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra T239 GPU ile yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisi ise pas geçilecek. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur.

GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste 19 sa. önce eklendi

Tüm bunların yanı sıra Nintendo, halen Switch 2 modelini doğrulamış değil. Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve en geç Kasım 2024'e kadar satışa çıkacak. Ayrıca dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch 2'nin ekran boyutu ve çıkış tarihi sızdı