GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesi ise sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce NOW'a eklenecek ve çıkacak yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor.

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar

Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, 25 Ocak'tan itibaren GeForce Now'a eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Stargate: Timekeepers dahil olmak üzere Enshrouded, Firefighting Simulator, Metal: Hellsinger , Road 96: Mile 0, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice, Solasta: Crown of the Magister, Tails Noir ve Wobbly Life olacak.

Stargate: Timekeepers (Steam)

Enshrouded (Steam)

Firefighting Simulator (Steam)

Metal: Hellsinger (Xbox, Microsoft Store)

Road 96: Mile 0 (Xbox, Microsoft Store)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Tails Noir (Xbox, Microsoft Store)

Wobbly Life (Steam)

Üstelik Nvidia, GeForce NOW Android uygulamasının 1440p / 120 FPS akış desteğine kavuştuğunu duyurdu. Ancak bu yükseltmenin şu an için yalnızca Ultimate (ülkemizde mevcut değil) abonelerine sunulduğunu belirtelim. Ayrıca GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunların yanı sıra platformlardan ayrılacak yapımlar da açıklandı. Bunlar ise şu şekilde;

428 Shibuya Scramble

AI: The Somnium Files

Conception PLUS: Maidens of the Twelve Stars

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Danganronpa 2: Goodbye Despair

Danganronpa V3: Killing Harmony

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

Fire Pro Wrestling World

Re: ZERO – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne

RESEARCH and DESTROY

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate

STEINS;GATE

Zanki Zero: Last Beginning

Zero Escape: The Nonary Games

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste