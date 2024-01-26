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    GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

    Bulut oyun servisi GeForce Now (GAME+) hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 10 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek tüm oyunlar ve daha fazlası.     
    GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesi ise sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce NOW'a eklenecek ve çıkacak yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor.

    GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar

    Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, 25 Ocak'tan itibaren GeForce Now'a eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Stargate: Timekeepers dahil olmak üzere Enshrouded, Firefighting Simulator, Metal: Hellsinger , Road 96: Mile 0, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice, Solasta: Crown of the Magister, Tails Noir ve Wobbly Life olacak.

    • Stargate: Timekeepers (Steam)
    • Enshrouded (Steam)
    • Firefighting Simulator (Steam)
    • Metal: Hellsinger (Xbox, Microsoft Store)
    • Road 96: Mile 0 (Xbox, Microsoft Store)
    • Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)
    • Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)
    • Solasta: Crown of the Magister (Steam)
    • Tails Noir (Xbox, Microsoft Store)
    • Wobbly Life (Steam)

    Üstelik Nvidia, GeForce NOW Android uygulamasının 1440p / 120 FPS akış desteğine kavuştuğunu duyurdu. Ancak bu yükseltmenin şu an için yalnızca Ultimate (ülkemizde mevcut değil) abonelerine sunulduğunu belirtelim. Ayrıca GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunların yanı sıra platformlardan ayrılacak yapımlar da açıklandı. Bunlar ise şu şekilde;

    • 428 Shibuya Scramble
    • AI: The Somnium Files
    • Conception PLUS: Maidens of the Twelve Stars
    • Danganronpa: Trigger Happy Havoc
    • Danganronpa 2: Goodbye Despair
    • Danganronpa V3: Killing Harmony
    • Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls
    • Fire Pro Wrestling World
    • Re: ZERO – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne
    • RESEARCH and DESTROY
    • Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate
    • STEINS;GATE
    • Zanki Zero: Last Beginning
    • Zero Escape: The Nonary Games

    Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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