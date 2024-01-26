GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar
Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, 25 Ocak'tan itibaren GeForce Now'a eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Stargate: Timekeepers dahil olmak üzere Enshrouded, Firefighting Simulator, Metal: Hellsinger , Road 96: Mile 0, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice, Solasta: Crown of the Magister, Tails Noir ve Wobbly Life olacak.
- Stargate: Timekeepers (Steam)
- Enshrouded (Steam)
- Firefighting Simulator (Steam)
- Metal: Hellsinger (Xbox, Microsoft Store)
- Road 96: Mile 0 (Xbox, Microsoft Store)
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)
- Solasta: Crown of the Magister (Steam)
- Tails Noir (Xbox, Microsoft Store)
- Wobbly Life (Steam)
Üstelik Nvidia, GeForce NOW Android uygulamasının 1440p / 120 FPS akış desteğine kavuştuğunu duyurdu. Ancak bu yükseltmenin şu an için yalnızca Ultimate (ülkemizde mevcut değil) abonelerine sunulduğunu belirtelim. Ayrıca GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunların yanı sıra platformlardan ayrılacak yapımlar da açıklandı. Bunlar ise şu şekilde;
- 428 Shibuya Scramble
- AI: The Somnium Files
- Conception PLUS: Maidens of the Twelve Stars
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc
- Danganronpa 2: Goodbye Despair
- Danganronpa V3: Killing Harmony
- Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls
- Fire Pro Wrestling World
- Re: ZERO – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne
- RESEARCH and DESTROY
- Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate
- STEINS;GATE
- Zanki Zero: Last Beginning
- Zero Escape: The Nonary Games
Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.