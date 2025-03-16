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    Nintendo Switch 2'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Nintendo Switch 2'nin fiyatı ve çıkış tarihi netleşiyor. 2 Nisan'da tanıtılması beklenen konsol, güçlü oyun kataloğu ve daha pahalı fiyatla geliyor. İşte detaylar!
    Nintendo Switch 2'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun yeni nesil el konsolu Switch 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan konsolun fiyatlandırma ve çıkış tarihi konusunda bazı iddialar gündeme geldi. Peki, Switch 2'nin fiyatı ne kadar olacak ve hangi oyunlarla gelecek? İşte detaylar...

    Nintendo Switch 2 muhtemel fiyatı sızdırıldı

    Bloomberg ve diğer kaynaklardan gelen bilgilere göre Nintendo Switch 2'nin 400 dolar veya daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu rakam, orijinal Nintendo Switch'in 299 dolar olan çıkış fiyatından 100 dolar daha fazla. Öte yandan Tokyo merkezli analist Serkan Toto'ya göre fiyat ne olursa olsun, Nintendo Switch 2 büyük bir satış başarısı yakalayacak. Ayrıca lansman döneminde 6 ila 8 milyon adetlik bir stok planlaması yapıldığı da söylenenler arasında. Bu da, konsolun kara borsaya düşmesini önleyebilir.

    Nintendo Switch 2'nin en büyük kozlarından biri güçlü oyun kataloğu olacak. Analistlere göre konsolun çıkışıyla birlikte Mario Kart 9 ve Super Mario Odyssey 2 gibi büyük yapımlar oyuncularla buluşacak. Ayrıca, Pokemon Legends: Z-A ve Metroid Prime 4 de Switch 2’ye özel oyunlar arasında yer alacak. Bunun yanı sıra, Call of Duty gibi büyük üçüncü parti oyunların da platforma geleceği belirtiliyor.

    Nintendo Switch 2'nin 2 Nisan 2025 tarihinde yapılacak bir etkinlikle tamamen tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte, konsolun tüm teknik özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklanacak. Çıkış tarihi konusunda ise Haziran 2025 öne çıkıyor. 

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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