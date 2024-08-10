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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2'nin yeni özelliği ortaya çıktı

    Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2 için halen bekleyiş sürüyor. Son bilgilere göre yeni konsol, ikinci bir soğutucu ve 60W sarj cihazı ile tanıtılabilir. İşte detaylar...
    Nintendo Switch 2'nin yeni özelliği ortaya çıktı! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, uzun süredir devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bu yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi ise bu bekleyiş sürerken, Nintendo Switch 2 hakkında bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Konsol, dock modunda ilk sürümden daha serin çalışacak.

    İlk sürümden daha serin çalışacak

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Famiboards forumu aracılığıyla sızdırılan son belgelerde ise, konsolun 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı ortaya çıktı. Bu da, hem performans hem de ısı transferi konusunda orjinal Switch modelinden daha verimli bir cihaza işaret ediyor.

    Bildiğiniz gibi Switch 2'nin Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklemesi bekleniyor.

    DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

    Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak?

    Nintendo Switch 2'nin başlangıçta 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak en son bilgiler en olası çıkış aralığının Mart 2025 olduğunu gösteriyor. Bu, orijinal Switch'in çıkışından yaklaşık sekiz yıl sonra olacak. Konsolun tanıtımı ise bu sonbaharda gerçekleşebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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