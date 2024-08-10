Nintendo Switch 2'nin yeni özelliği ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, uzun süredir devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bu yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi ise bu bekleyiş sürerken, Nintendo Switch 2 hakkında bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Konsol, dock modunda ilk sürümden daha serin çalışacak.

İlk sürümden daha serin çalışacak

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Famiboards forumu aracılığıyla sızdırılan son belgelerde ise, konsolun 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı ortaya çıktı. Bu da, hem performans hem de ısı transferi konusunda orjinal Switch modelinden daha verimli bir cihaza işaret ediyor.

Bildiğiniz gibi Switch 2'nin Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklemesi bekleniyor.

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DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak?

Nintendo Switch 2'nin başlangıçta 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak en son bilgiler en olası çıkış aralığının Mart 2025 olduğunu gösteriyor. Bu, orijinal Switch'in çıkışından yaklaşık sekiz yıl sonra olacak. Konsolun tanıtımı ise bu sonbaharda gerçekleşebilir.

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