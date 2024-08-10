Nintendo Switch 2'nin yeni özelliği ortaya çıktı

İlk sürümden daha serin çalışacak
Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Famiboards forumu aracılığıyla sızdırılan son belgelerde ise, konsolun 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı ortaya çıktı. Bu da, hem performans hem de ısı transferi konusunda orjinal Switch modelinden daha verimli bir cihaza işaret ediyor.
Bildiğiniz gibi Switch 2'nin Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklemesi bekleniyor.
DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.
Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak?
Nintendo Switch 2'nin başlangıçta 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak en son bilgiler en olası çıkış aralığının Mart 2025 olduğunu gösteriyor. Bu, orijinal Switch'in çıkışından yaklaşık sekiz yıl sonra olacak. Konsolun tanıtımı ise bu sonbaharda gerçekleşebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.