Nintendo Switch 2 ufukta göründü! Yakında tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda yeni konsolun 2023'te veya 2024'ün başlarında vitrine çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak bu tarih, çok daha erken olabilir. Yeni raporlar, Nintendo Switch 2 için hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.

Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı

Daha önceki raporlarda Nintendo'nun Switch Pro modelini iptal ettiği ve bunun yerine yeni bir konsola odaklandığı söyleniyordu. Dolayısıyla tüm gözler Nintendo'ya çevrildi diyebiliriz. Son olarak yeni bir paylaşımda güvenilir sızıntı kaynağı Nash Weedle, Nintendo Switch 2 geliştirme kitlerinin çeşitli oyun stüdyolarına gönderildiğini bildirdi.

Switch 2 için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da, bu gelişme konsolun daha erken bir tarihte vitrine çıkabileceğini bizlere gösteriyor. Peki Switch 2'den neler bekliyoruz?

Yeni Nintendo Switch PS4 benzeri performansa sahip olacak 4 gün önce eklendi

Bildiğiniz üzere Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile karşımıza çıktı. Sektöre yakın kaynaklar ise, sıradaki Nintendo konsolunun Samsung'un 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan bir NVIDIA Tegra yongası tarafından destekleneceğini söylüyor.

Ayrıca halihazırda devam eden Microsoft FTC soruşturması, konsolun Playstation 4 ve Xbox One gibi 8. jenerasyon konsollarına benzer bir performans göstereceğini doğruladı. Bu bilgiler, Switch 2'nin önemli performans kazanımları sergileyeceğini gösteriyor. Niketim yeni nesil Call of Duty oyunlarının el konsoluna geleceğini düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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