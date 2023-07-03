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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 ufukta göründü! Yakında tanıtılabilir

    Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Nintendo Switch 2, çok yakında tanıtılabilir. Konsol geliştirme kitlerinin oyun stüdyolarına gönderildiği söyleniyor. İşte detaylar
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    Nintendo Switch 2 ufukta göründü! Yakında tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda yeni konsolun 2023'te veya 2024'ün başlarında vitrine çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak bu tarih, çok daha erken olabilir. Yeni raporlar, Nintendo Switch 2 için hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.

    Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı

    Daha önceki raporlarda Nintendo'nun Switch Pro modelini iptal ettiği ve bunun yerine yeni bir konsola odaklandığı söyleniyordu. Dolayısıyla tüm gözler Nintendo'ya çevrildi diyebiliriz. Son olarak yeni bir paylaşımda güvenilir sızıntı kaynağı Nash Weedle, Nintendo Switch 2 geliştirme kitlerinin çeşitli oyun stüdyolarına gönderildiğini bildirdi.

    Switch 2 için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da, bu gelişme konsolun daha erken bir tarihte vitrine çıkabileceğini bizlere gösteriyor. Peki Switch 2'den neler bekliyoruz? 

    Bildiğiniz üzere Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile karşımıza çıktı. Sektöre yakın kaynaklar ise, sıradaki Nintendo konsolunun Samsung'un 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan bir NVIDIA Tegra yongası tarafından destekleneceğini söylüyor.

    Ayrıca halihazırda devam eden Microsoft FTC soruşturması, konsolun Playstation 4 ve Xbox One gibi 8. jenerasyon konsollarına benzer bir performans göstereceğini doğruladı. Bu bilgiler, Switch 2'nin önemli performans kazanımları sergileyeceğini gösteriyor. Niketim yeni nesil Call of Duty oyunlarının el konsoluna geleceğini düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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