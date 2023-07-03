Nintendo Switch 2 ufukta göründü! Yakında tanıtılabilir

Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı
Daha önceki raporlarda Nintendo'nun Switch Pro modelini iptal ettiği ve bunun yerine yeni bir konsola odaklandığı söyleniyordu. Dolayısıyla tüm gözler Nintendo'ya çevrildi diyebiliriz. Son olarak yeni bir paylaşımda güvenilir sızıntı kaynağı Nash Weedle, Nintendo Switch 2 geliştirme kitlerinin çeşitli oyun stüdyolarına gönderildiğini bildirdi.
Switch 2 için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da, bu gelişme konsolun daha erken bir tarihte vitrine çıkabileceğini bizlere gösteriyor. Peki Switch 2'den neler bekliyoruz?
Bildiğiniz üzere Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile karşımıza çıktı. Sektöre yakın kaynaklar ise, sıradaki Nintendo konsolunun Samsung'un 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan bir NVIDIA Tegra yongası tarafından destekleneceğini söylüyor.
Ayrıca halihazırda devam eden Microsoft FTC soruşturması, konsolun Playstation 4 ve Xbox One gibi 8. jenerasyon konsollarına benzer bir performans göstereceğini doğruladı. Bu bilgiler, Switch 2'nin önemli performans kazanımları sergileyeceğini gösteriyor. Niketim yeni nesil Call of Duty oyunlarının el konsoluna geleceğini düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D