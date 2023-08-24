Nintendo Switch emülatörleri için yolun sonu! Denuvo geliyor

Nintendo Switch oyunlarında Denuvo dönemi
Günümüzde Denuvo DRM için oyun başlatıldığında çalışan bir tür korsanlıkla mücadele sistemi diyebiliriz. PC oyunlarında uzun süredir kullanılan bu teknoloji, ilk olarak on yıl önce kullanıma sunuldu. Ancak günümüze kadar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Öyle ki birçok kullanıcı, DRM korumasının oyunlarda performans düşüşleri ve çeşitli sorunlara neden olduğunu dile getiriyor.
Bildiğiniz gibi Switch'te ve hatta konsollarda korsan yazılım çalıştırmak PC'de olduğu kadar yaygın değil. Dolayısıyla Denuvo DRM, daha çok korsan Switch oyunları ve PC emülatörlerini hedefliyor diyebiliriz. Bununla birlikte mevcut ve geliştirilmekte olan oyunların Denuvo'ya erişebileceklerini duyuran Iderto, bu korumanın ''oyun deneyimi üzerinde hiçbir etki oluşturmayacağını'' dile getirdi.
Şimdilik, Nintendo Switch hayranlarının Denuvo'nun oyun performansına etki edip etmediğini bekleyip (eğer varsa) görmeleri gerekecek. Zira Denuvo ile korunacak oyunlar da şu an için belirsiz. Ancak görünüşe göre Nintendo, Nintendo Switch 2 arifesinde gelirlerini artırmayı planlıyor. Bu noktada Switch 2 için 2024'ün ikinci çeyreğine işaret edildiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.