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    Nintendo Switch emülatörleri için yolun sonu! Denuvo geliyor

    Nintendo, Switch oyununlarının PC'de oynanmasını sağlayan emülatöre karşı yeni bir adım atıyor. Nintendo Switch oyunları artık Denuvo ile korunacak. İşte detaylar...
    Nintendo Switch emülatörleri için yolun sonu! Denuvo geliyor Tam Boyutta Gör
    Oyun devi Nintendo, Switch oyunlarını korumak adına PC oyunlarında çokça karşımıza çıkan Denuvo ile anlaştı. Yeni raporlara göre Denuvo DRM (Dijital Haklar Yönetimi) artık PC emülatörleri ve korsan oyunculuğun önüne geçecek. İşte detaylar...

    Nintendo Switch oyunlarında Denuvo dönemi

    Günümüzde Denuvo DRM için oyun başlatıldığında çalışan bir tür korsanlıkla mücadele sistemi diyebiliriz. PC oyunlarında uzun süredir kullanılan bu teknoloji, ilk olarak on yıl önce kullanıma sunuldu. Ancak günümüze kadar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Öyle ki birçok kullanıcı, DRM korumasının oyunlarda performans düşüşleri ve çeşitli sorunlara neden olduğunu dile getiriyor. 

    Bildiğiniz gibi Switch'te ve hatta konsollarda korsan yazılım çalıştırmak PC'de olduğu kadar yaygın değil. Dolayısıyla Denuvo DRM, daha çok korsan Switch oyunları ve PC emülatörlerini hedefliyor diyebiliriz. Bununla birlikte mevcut ve geliştirilmekte olan oyunların Denuvo'ya erişebileceklerini duyuran Iderto, bu korumanın ''oyun deneyimi üzerinde hiçbir etki oluşturmayacağını'' dile getirdi. 

    Şimdilik, Nintendo Switch hayranlarının Denuvo'nun oyun performansına etki edip etmediğini bekleyip (eğer varsa) görmeleri gerekecek. Zira Denuvo ile korunacak oyunlar da şu an için belirsiz. Ancak görünüşe göre Nintendo, Nintendo Switch 2 arifesinde gelirlerini artırmayı planlıyor. Bu noktada Switch 2 için 2024'ün ikinci çeyreğine işaret edildiğini hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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