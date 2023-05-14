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    Para basma makinesi: Nintendo Switch’in elde ettiği toplam gelir belli oldu

    Nintendo’nun Mart 2017'den Mart 2023'e kadar Switch el konsolu ürün ailesinden toplamda ne kadar gelir elde ettiği belli oldu. Nintendo için Switch adeta para basma makinesi oldu.
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    Nintendo Switch’in elde ettiği toplam gelir belli oldu Tam Boyutta Gör
    Nintendo’nun Switch el konsolu piyasaya ilk çıktığından bu yana 7 yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve donanım satışları daha yeni yeni yavaşlamaya başladı. Switch el konsolu ekosistemi 125 milyon adet sevkiyat gibi önemli bir kilometre taşını geride bırakırken ekosistem, Nintendo tarihindeki diğer tüm platformlardan daha fazla yazılım sattı. Ayrıca 2024 veya 2025 yılına kadar Nintendo DS'i de geçebilir.

    Nintendo Switch ne kadar kazandırdı?

    Nintendo Switch’in elde ettiği toplam gelir belli oldu Tam Boyutta Gör
    Nintendo tarafından sağlana nverilere göre, Switch donanım ailesi, yaşam süresi boyunca son 7 yılda (Mart 2017 - Mart 2023) Nintendo'ya yaklaşık 69,043 milyar dolar kazandırdı. Şirket, Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana toplam 74 milyar doların üzerinde net satış gerçekleştirdi ve kalan 5 milyar dolar 3DS el bilgisayarı da dahil olmak üzere diğer platform ve segmentlerden elde edildi.
    Nintendo Switch’in elde ettiği toplam gelir belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ne yazık ki, Switch'in donanım ve yazılımdan tam olarak ne kadar kazandığından emin olamıyoruz, ancak Switch'in son 7 yılda Nintendo'nun net satış gelirlerinin yüzde 94'ünü oluşturduğu belirtiliyor. Firmanın yazılım yani oyun gelirleri güçlü kalmaya devam ederken Nintendo, Mart 2024’te son erecek olan mali yılda daha az donanım satmayı bekliyor. Donanım sevkiyatlarının 15 milyona düşmesiyle birlikte net satışlar, faaliyet kârı ve genel net kâr dahil olmak üzere tüm ölçümlerin düşmesi bekleniyor.

    Nintendo'nun 2025 mali yılı içerisinde (yani önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra) yeni bir konsol piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak yeni donanımı ne zaman göreceğimiz henüz belli değil. Mevcut tahminlere göre yeni nesil Switch’in NVIDIA'nın yeni ve geliştirilmiş Orin tabanlı Tegra çipi sayesinde 4K oyun dahil olmak üzere daha fazla performans sunması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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