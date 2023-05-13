Yeni nesil Nintendo Switch bekleyenlere kötü haber: İşte en erken çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Nintendo'nun 2023'te veya 2024'ün başlarında yeni bir Switch modeli piyasaya sürme planı yok. Japon yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya konuşan kaynaklar, "yeni bir ürün lansmanının en erken önümüzdeki ilkbahardan önce gerçekleşmeyeceğini" söyleyerek bu noktayı yeniden teyit ederken, Nintendo'nun mali tablolarına kısa bir bakış atmanın bile bunu doğrulayacağını ifade ediyorlar.

Nintendo’nun finansal verilerine göre azalan donanım ve yazılım satışlarının etkisiyle net satış gelirlerinde 3 milyar dolardan fazla bir düşüş yaşadı. Switch sevkiyatları da 5 milyon adet azaldı ve sevkiyatlar satışlara eşit olmasa da, Nintendo satışların da azaldığını doğruladı ve bu da 1,7 milyar dolarlık donanım kazancının düşmesine neden oldu.

Yeni nesil Nintendo Switch için beklemek gerekecek

Tam Boyutta Gör Nisan 2023 - Mart 2024 dönemini kapsayan mevcut mali yıl olan FY24'ün aslında daha kötü sonuçlar vermesi bekleniyor. Nintendo, 15 milyon Switch sevkiyatı öngörüyor ki bu da konsolun 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana en düşük yıllık sevkiyat dönemi anlamına geliyor. Nintendo ayrıca net satışların yüzde 9,5, faaliyet kârının yüzde 10,8 ve net kârın yüzde 21,4 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Bu arada, Ar-Ge harcamalarının ise yüzde 7'nin üzerinde artması bekleniyor.

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Bu durum iki şeyi açıkça gösteriyor: FY24, Switch'in yaşam döngüsünde aşağı doğru (haklı olarak sistem 7. yıla giriyor) bir eğim olacak ve Nintendo, Ar-Ge harcamalarının da yansıttığı gibi bir şeyler için hazırlanıyor. Dolayısıyla , Nintendo'nun en erken Nisan 2024'e kadar yeni nesil bir donanım çıkarmayacağı belirtiliyor.

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Japon yatırımcılarla yaptığı bir soru-cevap görüşmesinde yeni nesil donanımlar hakkında da kısa açıklamalarda bulundu. Furukawa, Switch ekosisteminin şu anda yıllık 114 milyon oyuncuya sahip olması nedeniyle şu anda yeni nesil donanımı piyasaya sürmeye ihtiyaç olmadığını söylüyor, ancak Switch ile ufuktaki yeni konsol arasında sorunsuz bir geçiş noktası bulmanın çok önemli olduğunu belirtiyor.

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