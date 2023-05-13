Yeni nesil Nintendo Switch bekleyenlere kötü haber: İşte en erken çıkış tarihi

Nintendo’nun finansal verilerine göre azalan donanım ve yazılım satışlarının etkisiyle net satış gelirlerinde 3 milyar dolardan fazla bir düşüş yaşadı. Switch sevkiyatları da 5 milyon adet azaldı ve sevkiyatlar satışlara eşit olmasa da, Nintendo satışların da azaldığını doğruladı ve bu da 1,7 milyar dolarlık donanım kazancının düşmesine neden oldu.
Yeni nesil Nintendo Switch için beklemek gerekecek
Bu durum iki şeyi açıkça gösteriyor: FY24, Switch'in yaşam döngüsünde aşağı doğru (haklı olarak sistem 7. yıla giriyor) bir eğim olacak ve Nintendo, Ar-Ge harcamalarının da yansıttığı gibi bir şeyler için hazırlanıyor. Dolayısıyla , Nintendo'nun en erken Nisan 2024'e kadar yeni nesil bir donanım çıkarmayacağı belirtiliyor.
Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Japon yatırımcılarla yaptığı bir soru-cevap görüşmesinde yeni nesil donanımlar hakkında da kısa açıklamalarda bulundu. Furukawa, Switch ekosisteminin şu anda yıllık 114 milyon oyuncuya sahip olması nedeniyle şu anda yeni nesil donanımı piyasaya sürmeye ihtiyaç olmadığını söylüyor, ancak Switch ile ufuktaki yeni konsol arasında sorunsuz bir geçiş noktası bulmanın çok önemli olduğunu belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.