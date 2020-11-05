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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti

    Nintendo'nun başarılı konsolu Nintendo Switch'in ve birinci parti oyunlarının, çıkışlarından 30 Eylül'e kadar olan süreçteki satış sayıları açıklandı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti
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    2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen Nintendo Switch konsolunun 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ne kadar sattığı açıklandı. 

    Ayrıca Bkz. "Life is Strange ve Vampyr'ı geliştiren stüdyo 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor"

    Nintendo Switch, 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında 6.86 milyon adet satarak toplamda 68.3 milyon adet satmış oldu. Ayrıca yine 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında toplamda 49.81 milyon Switch oyunu satılmış. Nintendo, Nisan 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 24 milyon adet Switch konsolu satılacağını düşünüyor. Bu tahmin daha önce 19 milyon olarak yapılmıştı.

    Oyunların Satış Sayısı

    Son olarak ise Nintendo, Switch için çıkan birinci parti oyunların da satış sayısını açıkladı. Aşağıda bulabilirsiniz:

    Mario Kart 8 Deluxe – 28.99 milyon

    Animal Crossing: New Horizons – 26.04 milyon

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    Super Smash Bros. Ultimate – 21.10 milyon

    The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19.74 milyon

    Pokemon Sword / Pokemon Shield – 19.02 milyon

    Super Mario Odyssey – 18.99 milyon

    Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 12.49 milyon

    Super Mario Party – 12.10 milyon

    Splatoon 2 – 11.27 milyon

    New Super Mario Bros. U Deluxe – 8.32 milyon

    Açıklamaya göre şu ana kadar dünya genelinde toplamda 456.49 milyon kopya Nintendo Switch oyunu satılmış.



    https://www.gematsu.com/2020/11/switch-worldwide-sales-top-68-3-million-super-mario-3d-all-stars-tops-5-21-million Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    52 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kronolojik olarak Ps2 ve x360’dan sonraki en başarılı konsol bence



    Kur düşük olsa veya oyunlara yerel fiyat çekseler kesinlikle satın alırdım
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahrimar (ss ss) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllar yıllar önce bir nintendo görmüştüm. Başka kimsede görmedim. Japonyada falan vardır ancak. Adamların oyun-eğlence anlayışı o kadar kötüki bana göre.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir cihaz aslında. Ataları Gameboy ve DS gibi başarılı bir konsol. Ama işte bizim kur ve oyun fiyatları yüzünden bizde tutmadı. Bizde son tutan konsolları SNES’di zaten.
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    Jül Sezar (Barış ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçmalık abidesi
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) Jül Sezar
    ?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kronolojik olarak Ps2 ve x360’dan sonraki en başarılı konsol bence



    Kur düşük olsa veya oyunlara yerel fiyat çekseler kesinlikle satın alırdım
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