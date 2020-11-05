Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti

2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen Nintendo Switch konsolunun 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ne kadar sattığı açıklandı.
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Nintendo Switch, 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında 6.86 milyon adet satarak toplamda 68.3 milyon adet satmış oldu. Ayrıca yine 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında toplamda 49.81 milyon Switch oyunu satılmış. Nintendo, Nisan 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 24 milyon adet Switch konsolu satılacağını düşünüyor. Bu tahmin daha önce 19 milyon olarak yapılmıştı.
Oyunların Satış Sayısı
Son olarak ise Nintendo, Switch için çıkan birinci parti oyunların da satış sayısını açıkladı. Aşağıda bulabilirsiniz:
Mario Kart 8 Deluxe – 28.99 milyon
Animal Crossing: New Horizons – 26.04 milyonİlginizi Çekebilir Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak
Super Smash Bros. Ultimate – 21.10 milyon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19.74 milyon
Pokemon Sword / Pokemon Shield – 19.02 milyon
Super Mario Odyssey – 18.99 milyon
Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 12.49 milyon
Super Mario Party – 12.10 milyon
Splatoon 2 – 11.27 milyon
New Super Mario Bros. U Deluxe – 8.32 milyon
Açıklamaya göre şu ana kadar dünya genelinde toplamda 456.49 milyon kopya Nintendo Switch oyunu satılmış.
https://www.gematsu.com/2020/11/switch-worldwide-sales-top-68-3-million-super-mario-3d-all-stars-tops-5-21-million Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Kur düşük olsa veya oyunlara yerel fiyat çekseler kesinlikle satın alırdım