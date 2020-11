Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti

Tam Boyutta Gör

2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen Nintendo Switch konsolunun 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ne kadar sattığı açıklandı.

Nintendo Switch, 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında 6.86 milyon adet satarak toplamda 68.3 milyon adet satmış oldu. Ayrıca yine 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında toplamda 49.81 milyon Switch oyunu satılmış. Nintendo, Nisan 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 24 milyon adet Switch konsolu satılacağını düşünüyor. Bu tahmin daha önce 19 milyon olarak yapılmıştı.

Oyunların Satış Sayısı

Son olarak ise Nintendo, Switch için çıkan birinci parti oyunların da satış sayısını açıkladı. Aşağıda bulabilirsiniz:

Mario Kart 8 Deluxe – 28.99 milyon

Animal Crossing: New Horizons – 26.04 milyon

Super Smash Bros. Ultimate – 21.10 milyon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19.74 milyon

Pokemon Sword / Pokemon Shield – 19.02 milyon

Super Mario Odyssey – 18.99 milyon

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 12.49 milyon

Super Mario Party – 12.10 milyon

Splatoon 2 – 11.27 milyon

New Super Mario Bros. U Deluxe – 8.32 milyon

Açıklamaya göre şu ana kadar dünya genelinde toplamda 456.49 milyon kopya Nintendo Switch oyunu satılmış.

https://www.gematsu.com/2020/11/switch-worldwide-sales-top-68-3-million-super-mario-3d-all-stars-tops-5-21-million

