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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch satışları rekor kırdı

    Nintendo'nun en başarılı konsollarından biri olan Nintendo Switch, bu başarısını satış sayıları ile de iyice kanıtlıyor. Konsolum ekim ayı satışları rekor kırdı.
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Nintendo Switch satışları rekor kırdı

    2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen Nintendo Switch konsolunun Ekim ayında Amerika'daki satış sayıları açıklandı ve Nintendo Switch kendi rekorunu kırmış oldu.

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    NPD Group geçtiğimiz saatlerde Nintendo Switch ve Nintendo Switch Lite'ın Ekim ayı satış verilerini açıkladı. Verilere göre Nintendo Switch ve Nintendo Switch Lite, Ekim ayında toplam 735,926 adet satmış. Bu da şu ana kadarki her yılın Ekim ayı verilerine göre, Ekim ayında en fazla satılan ikinci konsol durumuna getiriyor Switch'i. İlk sırada ise 2008 yılının Ekim ayında 807,000 adet satan Wii konsolu bulunuyor.

    Ayrıca Nintendo Switch, son 23 aydır Amerika'da en çok satan konsol durumunda. Elbette bu durumda yeni nesil konsolların gelmiş olmasının da etkisi var ancak Switch'in yakaladığı bu başarı gerçekten inanılmaz bir seviyede. 

    Geçtiğimiz hafta Nintendo Switch'in dünya çapında 68.3 milyon satışı geçtiği açıklanmıştı ve bu satışların 22.5 milyonu Amerika'daki satışlardan geliyor. Amerika Nintendo Başkanı Doug Bowser ise, "Dördüncü kez gördüğümüz Ekim ayında satışların teşvik edici şekilde artması, konsolun ömrünün daha uzun olduğunu gösteriyor." dedi. 



    https://www.gematsu.com/2020/11/switch-sold-735926-units-in-the-us-in-october-2020-marking-second-highest-october-sales-of-a-game-console-ever Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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