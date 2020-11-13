PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak

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PlayStation'a özel olarak çıkan birçok oyun son birkaç yıldır Türkçe altyazı desteği ile hatta bazıları da Türkçe dublaj ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde de PlayStation 5'in çıkış oyunu olan ve en çok merak edilen oyunlardan Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği ile birlikte geleceği açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde de Facebook yayıncılarından Can Sungur ve oyun basınından Enis Kirazoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı görsele göre Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği ile geleceği sadece iletişim sıkıntısından kaynaklanan bir yanlış anlaşılmaymış. Mail'in içeriği tam olarak şu şekilde:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Türkçe dil desteği içermeyecektir. İletişimde yaşanan bu hatadan dolayı özür dileriz. Diğer PS5 çıkış oyunları olan Astro's Playroom, Sackboy: Büyük Macera ve Demon's Souls oyunları Türkçe dil desteğiyle beraber geliyor.Bu konuda sorularınız olması durumunda bize ulaşabilirsiniz."

Aslında oyunun çıkış vaktine kadar Türkçe dublajlı bir fragman paylaşılmaması oyuncuları şüphelendirmişti. Ana oyun Marvel's Spider-Man'in çıktığı yıl da diğer PlayStation oyunları Türkçe dil desteği ile gelmişti ancak Marvel's Spider-Man'de dil desteği yoktu.

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