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    PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak

    Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 oyunlarından Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği ile geleceği haberi sadece iletişim konusunda yaşanan bir yanlış anlaşılmaymış.
    17 sa.
    2,3b
    3
    22
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak
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    PlayStation'a özel olarak çıkan birçok oyun son birkaç yıldır Türkçe altyazı desteği ile hatta bazıları da Türkçe dublaj ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde de PlayStation 5'in çıkış oyunu olan ve en çok merak edilen oyunlardan Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği ile birlikte geleceği açıklandı.

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    Geçtiğimiz saatlerde de Facebook yayıncılarından Can Sungur ve oyun basınından Enis Kirazoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı görsele göre Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği ile geleceği sadece iletişim sıkıntısından kaynaklanan bir yanlış anlaşılmaymış. Mail'in içeriği tam olarak şu şekilde:

    "Üzülerek belirtmek isteriz ki Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Türkçe dil desteği içermeyecektir. İletişimde yaşanan bu hatadan dolayı özür dileriz. Diğer PS5 çıkış oyunları olan Astro's Playroom, Sackboy: Büyük Macera ve Demon's Souls oyunları Türkçe dil desteğiyle beraber geliyor.Bu konuda sorularınız olması durumunda bize ulaşabilirsiniz."

    Aslında oyunun çıkış vaktine kadar Türkçe dublajlı bir fragman paylaşılmaması oyuncuları şüphelendirmişti. Ana oyun Marvel's Spider-Man'in çıktığı yıl da diğer PlayStation oyunları Türkçe dil desteği ile gelmişti ancak Marvel's Spider-Man'de dil desteği yoktu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yalancı Sony Türkiye.
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    joven 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dublaj neysede alt yazı kolay ve ucuz amatörler bile kolayca yapıyorlar oyun yapımcılarının alt yazı mağzereti olamaz çünkü bir maliyet yok
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlara konsolu aldırın (3-5 tane daha), sonra aradan bu kadar vakit geçsin şimdi mi açıklıyorsunuz? XBOX karşısında artık şansınız yok, böyle basit taktiklere kaldıysanız bittiniz zaten. Sony Türkiye zaten insanlarla 4-5 senedir ciddi dalga geçiyor, insan yerine koymuyor. Yeni nesilde iyice dibe vurursunuz böyle dalga geçmelerle.
    İnsanlara konsolu aldırın (3-5 tane daha), sonra aradan bu kadar vakit geçsin şimdi mi açıklıyorsunuz? XBOX karşısında artık şansınız yok, böyle basit taktikler...
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    Yanıtla +16
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alkalen Fosfataz 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Altyazı olmayabilir, burada sorunum yok ama altyazi olmadığını anlayacak kapasitesi yok mu Sony Türkiye çalışanlarının?
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    olağan_şüpheli 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dublaj maliyetli de altyazı keşke bütün oyunlarda olsa.
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    Outrageous2344 (on ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Spidermani Türkçe oynamak ne güzel olurdu ya
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    mertvontrier 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony Türkiye iyi yönetilmiyor.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    sizi kekledik diyolar yani
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    Skywalkerx 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakem heyetine şikayet ettim yok öyle türkçe diye oyun satıp sonra iletişim hatası demek !
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    Nakahella (Selim Güven) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz de oyunu orijinal yoldan almayız bu kadar basit. Oynayıp bitiren birinden ucuza alır oynarım geri de başkasına satarım, Sony de kazanamaz böylece.
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    theasus (Theasus Ee) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Klâsik Sony hareketi.

    Türkiye'yi sallamayan adam gibi açıklama yapmayan bir şirket.
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    Yanfo (Yavuz ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüketiciyi alenen dolandırmak suçundan yüklü bir ceza yer umarım Sony!
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    DH Misafiri 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olsun 4K var, Ray Tracing var, yeni neslin en iyi open world oyunu Spider-Man var. Assasins Creed'i 1440p oynatan Series X'ten çok daha başarılı
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    2349 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    9 etiket daha türkçe türkçe dublaj türkçe altyazı iptal ps5 ps4 PlayStation 5 sony Yazılım
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