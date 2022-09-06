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    Nio araç içi eğlence için AR gözlük duyurdu

    Nio elektrikli araç markasının ET7, ES7 ve ET5 araç sahiplerine yönelik olarak hazırladığı Nio Air zengin gerçeklik gözlüğü sınırlı sayıda piyasaya sürülüyor.   
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    Nio Air
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    Çin’in Tesla’sı olarak adlandırılan Nio ilginç bir stratejiye imza attı ve araç sahiplerine yönelik olarak bir AR gözlük satışa sundu. Nio Air adındaki gözlükler araç içerisindeki eğlenceyi ikiye katlıyor.

    Nio Air özellikleri ve fiyatı

    Nio Air zengin gerçeklik gözlüğü Nreal firması ile ortak geliştirildi ve firmanın daha önce piyasaya sürdüğü gözlük modelini temel alıyor. Seyahat esnasında diğer yolcuların 4 metreden 130 inçlik bir sinema ekranı tecrübesi yaşamasını sağlıyor.

    Harici bir güç kaynağı ile batarya bittiği zaman da seyre devam edebiliyorsunuz. iQIYI içerik platformu 260 adet Dolby Atmos filmi ve 20 adet 3D filmi kullanıcılara sunuyor. PanoCinema modu ise daha yoğun bir tecrübe içeriyor. İçerik menüsünü kontrol için ise dokunmatik yüzeye sahip bir akıllı yüzük de mevcut.

    Nio Air gözlüğü Nio ET7, ES7 ve ET5 araç sahiplerine ilk parti 500 adet olarak şekilde 330$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. PanoCinema modu ise NT 2.0 platformu barındıran Nio ET, Nio ET7 ve ES7 araç içi eğlence sistemlerinde de kullanılabiliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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