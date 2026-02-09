Nio'dan dikkat çeken başarı: 100 milyon batarya değişimi

Nio, ilk batarya değişim istasyonunu 20 Mayıs 2018’de Shenzhen’de açmış ve başlangıçta geniş çapta şüpheyle karşılanmasına rağmen ağını sürekli olarak genişletmeye devam etmişti. 100 milyonuncu batarya değişimi, ilk istasyonun açılmasından yaklaşık 8 yıl sonra gerçekleşti.
Kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor
Ayrıca, eşdeğer benzinli araç kullanımına kıyasla, batarya değişim hizmeti kullanıcılara toplam 26,3 milyar yuan (3,8 milyar dolar) tasarruf sağladı. Bu değer, kullanıcı başına ortalama 27.000 yuana (3900 dolar) denk geliyor. Hizmet, benzinli araçlara kıyasla toplam 4.170 ton karbondioksit emisyonunun da önüne geçti. Bu miktar, 167 bin ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer.
Bugüne kadar Nio, Çin genelinde 3.729 batarya değişim istasyonu işletiyor. Bunların 1.020’si otoyollar üzerinde yer alıyor. Ayrıca Çin genelinde 4.898 şarj istasyonu bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: