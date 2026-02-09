Giriş
    Nio'dan dikkat çeken başarı: 100 milyon batarya değişimi

    Çinli Nio'nun 2018 yılında başlattığı batarya değişim hizmeti, aradan geçen yaklaşık 8 yıllık süreçte önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket bugüne kadar 100 milyon batarya değişimi gerçekleştirdi

    Nio'dan dikkat çeken başarı: 100 milyon batarya değişimi Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi Nio'nun imza niteliğindeki enerji yenileme çözümü olan batarya değişim hizmetlerinde bugüne kadar toplam 100 milyon batarya değişim eşiği aşılarak önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

    Nio, ilk batarya değişim istasyonunu 20 Mayıs 2018’de Shenzhen’de açmış ve başlangıçta geniş çapta şüpheyle karşılanmasına rağmen ağını sürekli olarak genişletmeye devam etmişti. 100 milyonuncu batarya değişimi, ilk istasyonun açılmasından yaklaşık 8 yıl sonra gerçekleşti.

    Kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor

    Nio'dan dikkat çeken başarı: 100 milyon batarya değişimi Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar Nio araç sahipleri, batarya değişim istasyonları aracılığıyla 5,28 milyar kWsa elektrik tüketti. Bu, yaklaşık 2,64 milyon hanenin yıllık enerji kullanımına eşdeğer. Şarj yerine batarya değişim hizmeti kullanmak, toplamda kullanıcılara 83,41 milyon saat kazandırdı ki bu da kullanıcı başına ortalama 88 saat tasarruf anlamına geliyor.

    Ayrıca, eşdeğer benzinli araç kullanımına kıyasla, batarya değişim hizmeti kullanıcılara toplam 26,3 milyar yuan (3,8 milyar dolar) tasarruf sağladı. Bu değer, kullanıcı başına ortalama 27.000 yuana (3900 dolar) denk geliyor. Hizmet, benzinli araçlara kıyasla toplam 4.170 ton karbondioksit emisyonunun da önüne geçti. Bu miktar, 167 bin ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer.

    Bugüne kadar Nio, Çin genelinde 3.729 batarya değişim istasyonu işletiyor. Bunların 1.020’si otoyollar üzerinde yer alıyor. Ayrıca Çin genelinde 4.898 şarj istasyonu bulunuyor.

