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    Nio, bataryayı 12 dk'da yüzde 80 dolduran yeni 500 kW'lık elektrikli araç şarj cihazını tanıttı

    Son teknoloji ürünlerini görücüye çıkaran Çinli markanın sürprizlerinden biri de yeni şarj cihazı oldu. 500 kW'lık cihaz 800V şarj desteğine sahip bataryayı 12 dk'da yüzde 10'dan 80 doluma ulaştırıyor
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    Nio'dan 500 kW'lık elektrikli araç şarj cihazı: 12 dk'da %80 şarj Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda küresel ısınmaya karşı kurtarıcı ilan edilen elektrikli otomobillerle ilgili soru işaretlerinin başında menzil ve şarj süresi geliyor. Bu alanda gelişmeler tüm hızıyla sürerken, gerek teknoloji şirketleri gerekse otomotiv üreticilerinin kendileri farklı çözümler ortaya koyuyor.

    Çinli elektrikli araç üreticisi Nio da müşterilerine daha hızlı bir şarj deneyimi sunmak adına Power Charger 3.0 isimli yeni şarj cihazını duyurdu. Nio'nun yeni ultra hızlı şarj cihazı 500 kW güce ve 660A maksimum şarj akımına sahip. Bu da onu piyasadaki en güçlü elektrikli araç şarj cihazlarından biri haline getiriyor. Nio, yeni şarj cihazına tüm elektrikli araç kullanıcılarının erişebileceğini belirtiyor.

    Nio'nun verdiği bilgiye göre, eğer yeni ultra hızlı şarj istasyonunda şarj olacak elektrikli otomobilin altyapısı 800V şarj hızını destekliyorsa yüzde 10-80 arası dolum 12 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Eğer otomobilin altyapısı günümüzde çok daha yaygın olan 400V şaj hızına kadar destekliyorsa bu süre 20 dakikayı buluyor. Bu da her iki ihtimalde de şarj sürelerinin hissedilir derecede kısalacağı anlamına geliyor.

    Nio'dan 500 kW'lık elektrikli araç şarj cihazı: 12 dk'da %80 şarj Tam Boyutta Gör
    Çinli üreticinin yeni şarj cihazı, 15.6 inçlik büyük ekran dahilindeki arayüz üzerinden kontrol ediliyor. Yapılan açıklamaya göre cihazda Nio'nun kendi sıvı soğutma teknolojisi kullanılmış. Bu sayede kablo ağırlığının tek elle kolayca kullanılabilecek seviyeye düşürülebildiği ifade ediliyor. Yeni şarj cihazları Mart 2023'ten sonra kullanıma sunulacak.

    Geçtiğimiz Ağustos ayında bir başka Çinli üretici Xpeng de 480 kW güce ve 670A maksimum şarj akımına sahip yeni nesil şarj cihazını tanıtmıştı. Söz konusu cihazların yeni Xpeng G9 modeline 5 dakikada 200 km menzil kazandıracağı ve 15 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sağlayabileceği açıklanmıştı. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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