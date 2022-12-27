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    Yeni Nio EC7 elektrikli coupe SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Çinli üretici Nio'nun sade ve şık tasarım dilini coupe SUV gövde tipiyle harmanlayan yeni Nio EC7, ilerleyen süreçte 940 km'ye kadar menzil sağlayan 150 kWsa'lik batarya ile de tercih edilebilecek.
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    Nio EC7 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Avrupa'da da adından söz ettirmeye başlayan Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, yeni modeli EC7 SUV'un örtüsünü kaldırdı. Yeni Nio EC7, tasarım olarak aynı platformu paylaştığı kardeşi ES7'ye benzese de coupe-SUV gövde tipiyle farkını ortaya koymayı başarıyor.

    Nio EC7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Nio EC7 SUV, markanın diğer modelleri gibi lüks ve sadeliği birleştiren bir tasarım diline sahip. Ön bölümde iki parçadan oluşan ince gündüz LED'leri ve çıkıntılı burun kısmı dikkat çekerken, tamponda ana aydınlatmaları ve merkez hava girişini görmekteyiz.

    Profilden baktığımızda Nio EC7'nin karakterini oluşturan coupe-SUV silüetini daha net görmekteyiz. 21 inçlik alaşımlı jantların ardında bulunan kırmızı kaliperler aracın performansına vurgu yaparken, çift renkli yan aynalar, siyah B sütunları ve krom süslemeler de şıklık algısını ele alıyor. Arkada ise üç parçadan oluşan ve ince bir ip gibi boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor.

    Ön havalandırma üzerindeki aktif kapakçıklar, aktif arka spoyler ve gizli kapı kolları gibi aerodinamik özelliklerle donatılan yeni Nio EC7'nin tavanı ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok alanda kamera ve sensörler görmekteyiz. Tavandaki Lidar ve 32 adet yüksek hassasiyetli sensör de bunlara dahil. Bu donanımlar, SUV'daki gelişmiş yazılımla birleştiğinde seviye 4 otonom sürüş yeteneğine hazırlık niteliğinde bir yapı ortaya çıkıyor.

    Teknik detaylar

    Nio EC7 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Nio EC7, 4968 mm uzunluğa, 1974 mm genişliğe, 1714 mm yüksekliğe ve 2960 mm aks mesafesine sahip. Gövdenin hava sürtünme katsayısı ise 0.23 Cd olarak açıklandı. Bu da Nio'nun iddiasına göre EC7'yi pazardaki en aerodinamik verimliliğe sahip SUV haline getiriyor. Elbette bu durumda otomobildeki aktif aerodinamik unsurların ve coupe-SUV silüetinin payı büyük. 

    Yeni modelde toplam 645 hp güç ve 850 Nm tork sunan iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan Nio EC7, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Batarya tarafında ise şimdilik iki farklı seçenek mevcut. 75 kWsa'lik ilk seçenek 490 kilometre menzil sunarken, 100 kWsa'lik daha büyük bataryada ise menzil değeri 635 kilometreye yükseliyor.

    Nio EC7'nin tanıtımında üçüncü batarya seçeneği olarak 150 kWsa'lik bataryadan söz edildi ancak bu batarya henüz mevcut değil. İlerleyen süreçte EC7 ve diğer modellere eklenecek. Elektrikli araç pazarında ortalamanın üzerinde bir kapasiteye sahip olan bu bataryanın EC7'ye 940 kilometre sürüş menzili kazandırdığı ifade ediliyor. Elbette bu değerlerin tümü Çin'deki CLTC ölçümlerine göre açıklandı. CLTC kapsamındaki değerler Avrupa'daki WLTP'ye göre biraz daha yüksek oluyor.

    Fiyat

    Nio EC7 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mayıs 2023'te Çin'de satışa sunulması planlanan yeni Nio EC7'nin fiyatları da açıklandı. 75 kWsa'lik batarya ile 488.000 yuan (1.3 milyon TL) başlangıç fiyatına sahip olan modelde 100 kWsa'lik batarya için 546.000 yuan (1.46 milyon TL) ödemek gerekiyor. Nio EC7, diğer modellerde olduğu gibi bataryasız da satın alınabiliyor. Bu şekilde fiyat 418.000 yuana (1.12 milyon TL) kadar düşüyor.

    Nio EC7'yi bataryasız satın alan müşteriler, şirketin BaaS (Battery as a Service) hizmetine abone oluyor. Bu şekilde bataryayı aylık veya yıllık abonelik şeklinde kullanabiliyorlar. BaaS kullanıcıları, şarj bittiğinde herhangi bir istasyondan 20-25 dk'lık dolum beklemek yerine Nio'nun batarya değişim istasyonuna giderek 3 dakika içerisinde dolu bir batarya ile değiştirebiliyorlar.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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