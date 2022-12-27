Yeni Nio EC7 elektrikli coupe SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Nio EC7, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Nio EC7 SUV, markanın diğer modelleri gibi lüks ve sadeliği birleştiren bir tasarım diline sahip. Ön bölümde iki parçadan oluşan ince gündüz LED'leri ve çıkıntılı burun kısmı dikkat çekerken, tamponda ana aydınlatmaları ve merkez hava girişini görmekteyiz.
Profilden baktığımızda Nio EC7'nin karakterini oluşturan coupe-SUV silüetini daha net görmekteyiz. 21 inçlik alaşımlı jantların ardında bulunan kırmızı kaliperler aracın performansına vurgu yaparken, çift renkli yan aynalar, siyah B sütunları ve krom süslemeler de şıklık algısını ele alıyor. Arkada ise üç parçadan oluşan ve ince bir ip gibi boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor.
Ön havalandırma üzerindeki aktif kapakçıklar, aktif arka spoyler ve gizli kapı kolları gibi aerodinamik özelliklerle donatılan yeni Nio EC7'nin tavanı ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok alanda kamera ve sensörler görmekteyiz. Tavandaki Lidar ve 32 adet yüksek hassasiyetli sensör de bunlara dahil. Bu donanımlar, SUV'daki gelişmiş yazılımla birleştiğinde seviye 4 otonom sürüş yeteneğine hazırlık niteliğinde bir yapı ortaya çıkıyor.
Teknik detaylar
Yeni modelde toplam 645 hp güç ve 850 Nm tork sunan iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan Nio EC7, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Batarya tarafında ise şimdilik iki farklı seçenek mevcut. 75 kWsa'lik ilk seçenek 490 kilometre menzil sunarken, 100 kWsa'lik daha büyük bataryada ise menzil değeri 635 kilometreye yükseliyor.
Nio EC7'nin tanıtımında üçüncü batarya seçeneği olarak 150 kWsa'lik bataryadan söz edildi ancak bu batarya henüz mevcut değil. İlerleyen süreçte EC7 ve diğer modellere eklenecek. Elektrikli araç pazarında ortalamanın üzerinde bir kapasiteye sahip olan bu bataryanın EC7'ye 940 kilometre sürüş menzili kazandırdığı ifade ediliyor. Elbette bu değerlerin tümü Çin'deki CLTC ölçümlerine göre açıklandı. CLTC kapsamındaki değerler Avrupa'daki WLTP'ye göre biraz daha yüksek oluyor.
Fiyat
Nio EC7'yi bataryasız satın alan müşteriler, şirketin BaaS (Battery as a Service) hizmetine abone oluyor. Bu şekilde bataryayı aylık veya yıllık abonelik şeklinde kullanabiliyorlar. BaaS kullanıcıları, şarj bittiğinde herhangi bir istasyondan 20-25 dk'lık dolum beklemek yerine Nio'nun batarya değişim istasyonuna giderek 3 dakika içerisinde dolu bir batarya ile değiştirebiliyorlar.
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d