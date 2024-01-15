Nissan 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Nissan X-Trail fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
- Nissan X-Trail e-Power fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Yorumlar
İşte 2024 Ocak Nissan fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|2023MY
|1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna
|1.633.100 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna
|1.708.400 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
|1.829.300 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack
|1.958.000 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4
|1.990.300 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium
|2.154.200 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4
|2.204.600 TL
|Versiyon
|2023MY
|e-POWER Designpack
|2.055.900 TL
|e-POWER Designpack Black Edition
|2.077.000 TL
|e-POWER Skypack
|2.171.600 TL
|e-POWER Platinum Premium
|2.449.700 TL
|Versiyon
|2023MY
|1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna
|1.215.100 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
|1.389.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum
|1.517.500 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso
|1.561.800 TL
|1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium
|1.688.200 TL
|Versiyon
|2023MY
|1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack
|2.549.500 TL
|1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium
|2.781.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|e-4ORCE Skypack 4x4
|3.019.000 TL
|e-4ORCE Platinum Premium 4x4
|3.289.700 TL
|e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4
|3.335.600 TL
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.