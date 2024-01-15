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    Nissan 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Nissan Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Nissan otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Nissan 2024 fiyat listesi:                  
    Nissan 2024 fiyat listesi: Sıfır Nissan fiyatları Tam Boyutta Gör
    Nissan, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Nissan otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar Juke modeliyle birlikte 1.095.100 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Nissan araç fiyatları kaç TL? 2024 Nissan fiyatları ne kadar oldu? İşte Nissan Ocak 2024 fiyat listesi:

    İşte 2024 Ocak Nissan fiyat listesi 🔽

    Nissan Qashqai fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 1.633.100 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 1.708.400 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.829.300 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 1.958.000 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 1.990.300 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.154.200 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 2.204.600 TL

    Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    e-POWER Designpack 2.055.900 TL
    e-POWER Designpack Black Edition 2.077.000 TL
    e-POWER Skypack 2.171.600 TL
    e-POWER Platinum Premium 2.449.700 TL

    Nissan 2024 fiyat listesi: Sıfır Nissan fiyatları Tam Boyutta Gör

    Nissan Juke fiyat listesi 🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1.215.100 TL
    1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.389.900 TL
    1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.517.500 TL
    1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.561.800 TL
    1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 1.688.200 TL

    Nissan 2024 fiyat listesi: Sıfır Nissan fiyatları Tam Boyutta Gör

    Nissan X-Trail fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack 2.549.500 TL
    1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.781.800 TL

    Nissan X-Trail e-Power fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    e-4ORCE Skypack 4x4 3.019.000 TL
    e-4ORCE Platinum Premium 4x4 3.289.700 TL
    e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4 3.335.600 TL

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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