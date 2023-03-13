Nissan’dan Web3 odaklı ticari marka başvurusu

Nissan bu başvurulara ek olarak metaverse evrenindeki Nissan Hype Lab isimli sanal mağazasında üç aylık bir gösteri deneyi yürüttüğünü duyurdu. Bu konu özelinde şirketten gelen açıklamada, otomobiller için yeni satış yöntemlerinin olasılığının irdelendiği aktarıldı. Metaverse'de otomobil satışı yapılabilir.
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) başvuruları, sanal evrende giysiler, arabalar, şapkalar, ticaret kartları, oyuncaklar, biletler gibi konuların satışını kapsıyor. Şirket ayrıca, bir NFT pazaryeri oluşturmak için de planlamalar yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez