Tam Boyutta Gör Japon otomotiv markası Nissan, Amerika Birleşik Devletleri’nde Web3 ile ilgili dört yeni Web3 konulu ticari marka başvurusunda bulundu. Bu yeni başvurular, Infiniti, Nismo ve Nissan markalarını kapsıyor. Web3 konusunda adımlarını hızlandıran Nissan, Web3 ticari marka başvurularını, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) 7 Mart’ta gerçekleştirdi. Basına yeni düşen bu başvurularda, metaverse ve NFT adımları dikkat çekiyor.

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Nissan bu başvurulara ek olarak metaverse evrenindeki Nissan Hype Lab isimli sanal mağazasında üç aylık bir gösteri deneyi yürüttüğünü duyurdu. Bu konu özelinde şirketten gelen açıklamada, otomobiller için yeni satış yöntemlerinin olasılığının irdelendiği aktarıldı. Metaverse'de otomobil satışı yapılabilir.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) başvuruları, sanal evrende giysiler, arabalar, şapkalar, ticaret kartları, oyuncaklar, biletler gibi konuların satışını kapsıyor. Şirket ayrıca, bir NFT pazaryeri oluşturmak için de planlamalar yapıyor.

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Nissan’dan Web3 odaklı ticari marka başvurusu