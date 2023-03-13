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    Nissan’dan Web3 odaklı ticari marka başvurusu

    Nissan, Amerika Birleşik Devletleri’nde Web3 ile ilgili dört yeni ticari marka başvurusunda bulunarak Web3 çabalarını hızlandıran otomobil üreticileri arasına girdi.
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    Nissan’dan Web3 odaklı ticari marka başvurusu Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv markası Nissan, Amerika Birleşik Devletleri’nde Web3 ile ilgili dört yeni Web3 konulu ticari marka başvurusunda bulundu. Bu yeni başvurular, Infiniti, Nismo ve Nissan markalarını kapsıyor. Web3 konusunda adımlarını hızlandıran Nissan, Web3 ticari marka başvurularını, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) 7 Mart’ta gerçekleştirdi. Basına yeni düşen bu başvurularda, metaverse ve NFT adımları dikkat çekiyor. 

    Nissan bu başvurulara ek olarak metaverse evrenindeki Nissan Hype Lab isimli sanal mağazasında üç aylık bir gösteri deneyi yürüttüğünü duyurdu. Bu konu özelinde şirketten gelen açıklamada, otomobiller için yeni satış yöntemlerinin olasılığının irdelendiği aktarıldı. Metaverse'de otomobil satışı yapılabilir.

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) başvuruları, sanal evrende giysiler, arabalar, şapkalar, ticaret kartları, oyuncaklar, biletler gibi konuların satışını kapsıyor. Şirket ayrıca, bir NFT pazaryeri oluşturmak için de planlamalar yapıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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