Nissan, elektrifikasyona hız verdi: Daha fazla model yolda

Bugün yapılan yeni açıklamaya göre, Nissan, "değişen müşteri ihtiyaçları ve iş çevresine" cevap vermek amacıyla elektrifikasyon planlarını hızlandırdı. Buna göre şirket, 2030 yılına kadar 19'u %100 elektrikli araç olmak üzere toplam 27 tane elektrik destekli yeni model piyasaya sürecek.
Böylece, söz konusu yıla gelindiğinde, Nissan ve Infiniti markalarının küresel ürün gamının yüzde 55'inin hibrit ve elektrikli araçlardan oluşması ön görülüyor. Önceki tahminlere göre bu oran yüzde 50 idi.
Nissan'ın planları kapsamında, 2026 yılına gelindiğinde Avrupa'da satılan araçlarının yüzde 98'inin hibrit veya elektrikli olacağı tahmin ediliyor. Önceki tahminlere göre bu oran yüzde 75 idi. Aynı şekilde Japonya'daki satışların yüzde 58'inin ve Çin'deki satışların yüzde 35'inin de hibrit ve elektrikli araçlardan oluşacağı ön görülüyor.
Nissan, elektrikli modeli Leaf ile uzun süredir elektrikli araç pazarında varlık gösteriyor ancak bu model ülkemize gelmedi. Sonrasında Nissan Ariya isimli elektrikli crossover ile dikkat çekici bir çıkış yapan marka, bu modelini 2023 yılı içerisinde Türkiye'de de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.