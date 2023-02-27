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    Nissan, elektrifikasyona hız verdi: Daha fazla model yolda

    Otomotiv dünyasında dinamikler hızla değişiyor ve pek çok noktada tünelin ucu elektrikli araçlara çıkıyor. Bu noktada hareket eden Nissan, 2030'a kadar tanıtacağı elektrikli araç sayısını artırdı.
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    Nissan, elektrifikasyona hız verdi: Daha fazla model yolda Tam Boyutta Gör
    Nissan, 2021 yılında yaptığı açıklama ile 2030 yılına yönelik uzun vadeli planlarını duyurmuştu. O dönemde Japon üreticinin 2030 yılına kadar 15'i %100 elektrikli olmak üzere 23 tane elektrik destekli model tanıtma planı vardı.

    Bugün yapılan yeni açıklamaya göre, Nissan, "değişen müşteri ihtiyaçları ve iş çevresine" cevap vermek amacıyla elektrifikasyon planlarını hızlandırdı. Buna göre şirket, 2030 yılına kadar 19'u %100 elektrikli araç olmak üzere toplam 27 tane elektrik destekli yeni model piyasaya sürecek.

    Böylece, söz konusu yıla gelindiğinde, Nissan ve Infiniti markalarının küresel ürün gamının yüzde 55'inin hibrit ve elektrikli araçlardan oluşması ön görülüyor. Önceki tahminlere göre bu oran yüzde 50 idi.

    Nissan'ın planları kapsamında, 2026 yılına gelindiğinde Avrupa'da satılan araçlarının yüzde 98'inin hibrit veya elektrikli olacağı tahmin ediliyor. Önceki tahminlere göre bu oran yüzde 75 idi. Aynı şekilde Japonya'daki satışların yüzde 58'inin ve Çin'deki satışların yüzde 35'inin de hibrit ve elektrikli araçlardan oluşacağı ön görülüyor.

    Nissan, elektrifikasyona hız verdi: Daha fazla model yolda Tam Boyutta Gör
    Günümüzde elektrikli araç deyince akla ilk gelen ülkerden biri Çin. Nissan, ülkedeki değişime ayak uydurabilmek adına 2024 yılında bu pazara özel bir elektrikli araç piyasaya sürecek. Avrupa'da ise elektrifikasyon planlarını güçlendirmenin yanı sıra ittifak ile daha güçlü iş birliklerinin yollarını arayacak.

    Nissan, elektrikli modeli Leaf ile uzun süredir elektrikli araç pazarında varlık gösteriyor ancak bu model ülkemize gelmedi. Sonrasında Nissan Ariya isimli elektrikli crossover ile dikkat çekici bir çıkış yapan marka, bu modelini 2023 yılı içerisinde Türkiye'de de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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