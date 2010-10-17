Nissan, LEAF Sahiplerine Uzun Yolculuklar için Ücretsiz Araç Kiralamayı Düşünüyor

Nissan otomobil severleri şaşırtmaya devam ediyor.Elektrikli otomobil piyasasında sağlam yer edinmek isteyen markalardan biri de Nissan. Japon firması bu hedefine ulaşabilmek için LEAF sahiplerine önemli bir jest yapmayı planlıyor. Elektrikli otomobillerin uzun yolculuklarda kullanılamayacağından dolayı bu modellerden vazgeçen müşterileri de LEAF sahibi yapmayı planlayan Nissan, bu amaç uğruna LEAF sahiplerine uzun yolculuklarında ücretsiz olarak araç kiralamayı düşünüyor.

Nissan Kuzey Amerika sözcüsü Katherine Zachary'nin yaptığı açıklamayla ortaya çıkan bu durum, otomobil dünyasının ilklerinden biri olacak. Elektrikli otomobil sahibi Amerikalı müşterilerin genellikle ikinci bir içten yanmalı motorlu veya hybrid aracı olduğunu düşündükleri için, uygulama öncelikli olarak Amerika dışında yaşayan müşterilerin hizmetine sunulacak. İlk uygulanılması planlanan pazar ise Nissan'ın en büyük pazarlarından biri olan Japonya. Japon müşterilerin, uzun yolculuklarında kullanmak üzere genellikle ikinci bir otomobil almaya yatkın olmadıkları belirlendiği için bu ücretsiz araç kiralama hizmeti Japon müşterileri mutlu edebilir ve onları LEAF almaya yöneltebilir.

Nissan yetkilileri Amerika'daki bazı müşterileri için de benzer bir çözüm düşünüyor. Michigan, Minnesota gibi bölgelerde yaşayan müşteriler soğuk iklimden dolayı elektrikli otomobil almaya pek yatkın değiller. Aynı şekilde Arizona ve New Mexico bölgelerinde yaşayan müşteriler de sıcak iklimden dolayı aynı düşüncede olabiliyorlar. Elektrikli otomobillerin sıcak ve soğuk iklimlere pek uygun olmadığının farkında olan Nissan, bu bölgelerde yaşayan müşterilerine de ücretsiz araç kiralama hizmetini sunabilir.

Nissan CEO'su Carlos Ghosn güncel elektrikli otomobillerin bütün sürücülerin beklentilerini karşılayamayacağını açık yüreklilikle dile getiriyor. Ancak bu tarz çözümlerle elektrikli araçlara ilginin artacağı ve LEAF'in daha da başarılı olacağına olan inancı tam. Bakalım Nissan bu müşteri odaklı uygulamaya ne zaman başlayacak?