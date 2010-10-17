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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, LEAF Sahiplerine Uzun Yolculuklar için Ücretsiz Araç Kiralamayı Düşünüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Nissan, LEAF Sahiplerine Uzun Yolculuklar için Ücretsiz Araç Kiralamayı Düşünüyor
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Nissan otomobil severleri şaşırtmaya devam ediyor.Elektrikli otomobil piyasasında sağlam yer edinmek isteyen markalardan biri de Nissan. Japon firması bu hedefine ulaşabilmek için LEAF sahiplerine önemli bir jest yapmayı planlıyor. Elektrikli otomobillerin uzun yolculuklarda kullanılamayacağından dolayı bu modellerden vazgeçen müşterileri de LEAF sahibi yapmayı planlayan Nissan, bu amaç uğruna LEAF sahiplerine uzun yolculuklarında ücretsiz olarak araç kiralamayı düşünüyor.

Nissan Kuzey Amerika sözcüsü Katherine Zachary'nin yaptığı açıklamayla ortaya çıkan bu durum, otomobil dünyasının ilklerinden biri olacak. Elektrikli otomobil sahibi Amerikalı müşterilerin genellikle ikinci bir içten yanmalı motorlu veya hybrid aracı olduğunu düşündükleri için, uygulama öncelikli olarak Amerika dışında yaşayan müşterilerin hizmetine sunulacak. İlk uygulanılması planlanan pazar ise Nissan'ın en büyük pazarlarından biri olan Japonya. Japon müşterilerin, uzun yolculuklarında kullanmak üzere genellikle ikinci bir otomobil almaya yatkın olmadıkları belirlendiği için bu ücretsiz araç kiralama hizmeti Japon müşterileri mutlu edebilir ve onları LEAF almaya yöneltebilir.

Nissan yetkilileri Amerika'daki bazı müşterileri için de benzer bir çözüm düşünüyor. Michigan, Minnesota gibi bölgelerde yaşayan müşteriler soğuk iklimden dolayı elektrikli otomobil almaya pek yatkın değiller. Aynı şekilde Arizona ve New Mexico bölgelerinde yaşayan müşteriler de sıcak iklimden dolayı aynı düşüncede olabiliyorlar. Elektrikli otomobillerin sıcak ve soğuk iklimlere pek uygun olmadığının farkında olan Nissan, bu bölgelerde yaşayan müşterilerine de ücretsiz araç kiralama hizmetini sunabilir.

Nissan CEO'su Carlos Ghosn güncel elektrikli otomobillerin bütün sürücülerin beklentilerini karşılayamayacağını açık yüreklilikle dile getiriyor. Ancak bu tarz çözümlerle elektrikli araçlara ilginin artacağı ve LEAF'in daha da başarılı olacağına olan inancı tam. Bakalım Nissan bu müşteri odaklı uygulamaya ne zaman başlayacak?

Nissan, LEAF Sahiplerine Uzun Yolculuklar için Ücretsiz Araç Kiralamayı Düşünüyor
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Nissan, LEAF Sahiplerine Uzun Yolculuklar için Ücretsiz Araç Kiralamayı Düşünüyor
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sotoxs 9 yıl
neredeyse farları önden başlatıp arkada bitirecekler artık
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catalyst 9 yıl

sotoxs

neredeyse farları önden başlatıp arkada bitirecekler artık


Evet ya, far biraz camurluk halini almis
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gun 9 yıl
Yani Türkiye'de Nissan çok güçlü olmadığından kısa vadede zor. Ayrıca kiralık araçların başına pek iyi şeyler gelmiyor ama tabii ayrıcalıklı bir kesim olacağından pek sorun çıkmaz aslında.
Sıcak soğuk sorunu ise klima problemi aslında. Klima normalde motordan çalışıyor ama elektrikli araçta bataryadan pilden yemesi büyük problem oluyor. Sırf bu yüzden Prius'un üzerinde güneş panelleri var devamlı klimayı beslesin diye.
Böylece klimanın pile etkisi azaltılıyor.
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FinaL_İmPacT 9 yıl
bu elektrikli araç teknolojisi gelişirse baya iyi bişeye benziyor
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catalyst 9 yıl
Hehehe.

Walla bu is Turkiyede zor beya.
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Duratorq 9 yıl
Resimler ana sayfada görünüyor ancak sistemdeki bi problemden dolayı forumdaki konusunda gözükmüyor.

catalyst

Hehehe.

Walla bu is Turkiyede zor beya.


Zor ama olması muhteşem olur, sonuçta sıfır tüketim ve sıfır emisyona sahip bir otomobille yolculuk edeceksiniz. Uzun mesafelere gideceğiniz zaman ise tarafınıza ücretsiz araç kiralanacak.
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