Nissan Magnite, markanın en kompakt SUV modeli olmaya geldi

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Kısa süre önce Ariya isimli yüzde 100 elektrikli SUV modelini tanıtan Nissan, bu kez de markanın en küçük SUV modelinin ön gösterimi olan Magnite konseptiyle karşımızda.

Hindistan’da görücüye çıkarılan Nissan Magnite’in ismi “magnetic” ve “ignite” kelimelerinin kombinasyonundan oluşuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ‘magnetic’ kelimesi müşterileri etkileyecek tasarım ve ürün özelliklerini temsil ederken, ‘ignite’ da Nissan’ın Hindistan’a getirmeyi planladığı yeni çağın başlangıcını simgeliyor.

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Fotoğraflarda gördüğünüz Nissan Magnite konseptinin 2020 mali yılı içerisinde küçük kozmetik değişimler geçirerek seri üretim versiyonuna dönüşmesi ve Hindistan’daki B-SUV segmentinde rekabet planlanıyor. Söz konusu modelin ilk etapta Datsun rozeti taşıması planlanıyordu fakat Nissan’ın yeniden yapılanma stratejisi kapsamında planlar değişti ve Nissan Magnite olarak piyasaya sürülmesi kararlaştırıldı. Bu yüzdendir ki konseptin özellikle ön yüzüne baktığımızda Datsun modellerindeki tasarım dilinden izler görebiliyoruz.

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Nissan Magnite konseptinin iç mekanı henüz paylaşılmadı. Fakat Japon markanın açıklamasına göre sınıfının en geniş iç hacmine sahip olacak araçta bağlanabilirlik teknolojileri, 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 360 derece kameralar ve hız sabitleme sistemi gibi özellikler bulunacak. Tam otomatik klima ve çok fonksiyonlu bir direksiyon da aracın özellikleri arasında yer alacak.

Autocar India’nın haberine göre Nissan Magnite, Ocak 2021’de iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki, Hindistan’a özel Renault Triber modelinde de kullanılan 72 beygirlik 1.0 litre üç silindirli atmosferik benzinli ünite olacak. Söz konusu ünite standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. Diğer bir seçenek olan 95 beygirlik 1.0 litre turbo motor ise 5 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.

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