Nissan, tamamen elektrikli Leaf'in montaj videosunu yayınladı

Nissan'ın merakla beklenen ve tüm dünyada ilgiyle karşılanan tamamen elektrikli modeli Leaf ile bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu ay Japonya'da satışına başlanacak olan başarılı otomobille ilgili yeni bilgiler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Nissan yeni yayınladığı videoyla Leaf modelinin montaj prosesini otomobil severlerle paylaşmış.

Japonya'daki Oppama fabrikasında üretilen Nissan Leaf'in montaj videosunda; batarya, elektrik motoru, inventer, kaporta elemanlarının üretimleri gösterilirken videonun ilerleyen bölümlerinde batarya ve elektrik motorunun montajı ve roll-test bölümleri gösterilmiş. Sizleri otomotiv teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok başarılı olan bu videoyla başbaşa bırakalım.