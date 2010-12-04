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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, tamamen elektrikli Leaf'in montaj videosunu yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Nissan'ın merakla beklenen ve tüm dünyada ilgiyle karşılanan tamamen elektrikli modeli Leaf ile bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu ay Japonya'da satışına başlanacak olan başarılı otomobille ilgili yeni bilgiler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Nissan yeni yayınladığı videoyla Leaf modelinin montaj prosesini otomobil severlerle paylaşmış.

Japonya'daki Oppama fabrikasında üretilen Nissan Leaf'in montaj videosunda; batarya, elektrik motoru, inventer, kaporta elemanlarının üretimleri gösterilirken videonun ilerleyen bölümlerinde batarya ve elektrik motorunun montajı ve roll-test bölümleri gösterilmiş. Sizleri otomotiv teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok başarılı olan bu videoyla başbaşa bırakalım.


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s.s.s 9 yıl
smyrna izmir demek. Eski dilde tabi.
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demircibu 8 yıl
güzel video
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bwhiteshark 9 yıl
Elektirikli arçalar illa sıradan veya kötü gözükmek zorunda mı?
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SSH 9 yıl
Amerika'daki üretim tesislerine Smyrna ismini vermeleri ilginç.
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CaPiSh 9 yıl

bwhiteshark

Elektirikli arçalar illa sıradan veya kötü gözükmek zorunda mı?

+12354987654
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mrwua 9 yıl
Video gerçekten çok hoş, bir otomobil fabrikasını da böylece yakından görmüş olduk.
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