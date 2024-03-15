Nissan ve Honda’dan önemli “elektrikli araç” ortaklığı

Nissan ve Honda’dan ortaklık adımı
Yapılan duyuruda da belirtildiği gibi Nissan ve Honda, elektrikli otomobil ve yazılım alanlarında stratejik bir ortaklığın fizibilite çalışmasına başlayacaklarını bildirdiler. Fizibilite çalışmasının kapsamı otomotiv yazılım platformlarını, elektrikli araçlarla ilgili temel bileşenleri ve tamamlayıcı ürünleri kapsıyor.
Honda direktörü, başkanı ve icra kurulu temsilcisi Toshihiro Mibe ise şunları söyledi: "Otomotiv endüstrisinde yüzyılda bir kez yaşanan bu dönüşüm döneminde Nissan ve Honda arasındaki ortaklık potansiyelini inceleyeceğiz. Çalışma kriterimiz, şirketlerimizin geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikiminin sinerjisinin, otomotiv endüstrisi için yeni değerler yaratarak endüstri lideri olmamızı sağlayıp sağlamayacağı olacak."
Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Nissan'ın ortak bir elektrikli güç aktarma organına geçmek istemesiyle birlikte, otomobil üreticileri satın alma konusunda işbirliği yapabilir. Ayrıca yeni bir ortak elektrikli araç platformu üzerinde de işbirliği yapabilirler. Bu ortaklık aynı zamanda elektrikli otomobillerde geride kalmış iki firma kadar Japon otomotiv endüstrisini de yakından ilgilendiriyor. Her iki firma da Tesla ve BYD gibi elektrikli araç üreticilerinin açıkça gerisinde. Bu güç birleştirme planları maliyetleri düşürme noktasında da fayda sağlayabilir.Kaynakça https://electrek.co/2024/03/15/nissan-honda-confirm-ev-partnership-play-catch-up-byd/ https://global.nissannews.com/en/releases/240315-02-e Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.