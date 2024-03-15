Nissan ve Honda’dan önemli “elektrikli araç” ortaklığı

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Nissan ve Honda’nin ortaklık kuracağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bugün taraflar tarafından yapılan resmi açıklama ile Nissan ve Honda, elektrikli otomobiller ve yazılım alanında birlikte çalışmak için mutabakat anlaşması (MOU) imzaladıklarını duyurdu. Birlikteliğin işleri değiştirip değiştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Nissan ve Honda’dan ortaklık adımı

Yapılan duyuruda da belirtildiği gibi Nissan ve Honda, elektrikli otomobil ve yazılım alanlarında stratejik bir ortaklığın fizibilite çalışmasına başlayacaklarını bildirdiler. Fizibilite çalışmasının kapsamı otomotiv yazılım platformlarını, elektrikli araçlarla ilgili temel bileşenleri ve tamamlayıcı ürünleri kapsıyor.

Tam Boyutta Gör Anlaşma kapsamında Nissan Başkanı ve CEO Makoto Uchida şunları söyledi: "Orta ve uzun vadede mobilitede artan dönüşüm hızına hazırlanmak önem arz ediyor ve Honda ile Nissan'ın ortak zorluklarla karşı karşıya olduğu yönündeki görüş birliği temelinde bu anlaşmaya varmış olmamız önemli. Görüşmelerin devamını sabırsızlıkla bekliyor ve sürdürülebilir büyüme için kazan-kazan yöntemini bulmayı hedefliyoruz."

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Honda direktörü, başkanı ve icra kurulu temsilcisi Toshihiro Mibe ise şunları söyledi: "Otomotiv endüstrisinde yüzyılda bir kez yaşanan bu dönüşüm döneminde Nissan ve Honda arasındaki ortaklık potansiyelini inceleyeceğiz. Çalışma kriterimiz, şirketlerimizin geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikiminin sinerjisinin, otomotiv endüstrisi için yeni değerler yaratarak endüstri lideri olmamızı sağlayıp sağlamayacağı olacak."

Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Nissan'ın ortak bir elektrikli güç aktarma organına geçmek istemesiyle birlikte, otomobil üreticileri satın alma konusunda işbirliği yapabilir. Ayrıca yeni bir ortak elektrikli araç platformu üzerinde de işbirliği yapabilirler. Bu ortaklık aynı zamanda elektrikli otomobillerde geride kalmış iki firma kadar Japon otomotiv endüstrisini de yakından ilgilendiriyor. Her iki firma da Tesla ve BYD gibi elektrikli araç üreticilerinin açıkça gerisinde. Bu güç birleştirme planları maliyetleri düşürme noktasında da fayda sağlayabilir.

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