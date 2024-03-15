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    Anlık Bildirim

    Nissan ve Honda’dan önemli “elektrikli araç” ortaklığı

    Nissan ve Honda, elektrikli otomobiller alanında Tesla ve BYD ile arayı kapatmak için yeni elektrikli araç ortaklığı kuruyor. Birlikteliğin işleri değiştirip değiştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.
    Nissan ve Honda’dan önemli “elektrikli araç” ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Nissan ve Honda’nin ortaklık kuracağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bugün taraflar tarafından yapılan resmi açıklama ile Nissan ve Honda, elektrikli otomobiller ve yazılım alanında birlikte çalışmak için mutabakat anlaşması (MOU) imzaladıklarını duyurdu. Birlikteliğin işleri değiştirip değiştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.

    Nissan ve Honda’dan ortaklık adımı

    Yapılan duyuruda da belirtildiği gibi Nissan ve Honda, elektrikli otomobil ve yazılım alanlarında stratejik bir ortaklığın fizibilite çalışmasına başlayacaklarını bildirdiler. Fizibilite çalışmasının kapsamı otomotiv yazılım platformlarını, elektrikli araçlarla ilgili temel bileşenleri ve tamamlayıcı ürünleri kapsıyor.

    Nissan ve Honda’dan önemli “elektrikli araç” ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Anlaşma kapsamında Nissan Başkanı ve CEO Makoto Uchida şunları söyledi: "Orta ve uzun vadede mobilitede artan dönüşüm hızına hazırlanmak önem arz ediyor ve Honda ile Nissan'ın ortak zorluklarla karşı karşıya olduğu yönündeki görüş birliği temelinde bu anlaşmaya varmış olmamız önemli. Görüşmelerin devamını sabırsızlıkla bekliyor ve sürdürülebilir büyüme için kazan-kazan yöntemini bulmayı hedefliyoruz."

    Honda direktörü, başkanı ve icra kurulu temsilcisi Toshihiro Mibe ise şunları söyledi: "Otomotiv endüstrisinde yüzyılda bir kez yaşanan bu dönüşüm döneminde Nissan ve Honda arasındaki ortaklık potansiyelini inceleyeceğiz. Çalışma kriterimiz, şirketlerimizin geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikiminin sinerjisinin, otomotiv endüstrisi için yeni değerler yaratarak endüstri lideri olmamızı sağlayıp sağlamayacağı olacak."

    Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Nissan'ın ortak bir elektrikli güç aktarma organına geçmek istemesiyle birlikte, otomobil üreticileri satın alma konusunda işbirliği yapabilir. Ayrıca yeni bir ortak elektrikli araç platformu üzerinde de işbirliği yapabilirler. Bu ortaklık aynı zamanda elektrikli otomobillerde geride kalmış iki firma kadar Japon otomotiv endüstrisini de yakından ilgilendiriyor. Her iki firma da Tesla ve BYD gibi elektrikli araç üreticilerinin açıkça gerisinde. Bu güç birleştirme planları maliyetleri düşürme noktasında da fayda sağlayabilir.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/03/15/nissan-honda-confirm-ev-partnership-play-catch-up-byd/ https://global.nissannews.com/en/releases/240315-02-e
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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