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    Nissan Türkiye'den Kızılay'a 1 milyon euro nakdi yardım

    Yerli ve yabancı birçok şirket depremzedelere yardım için bağış yapmayı sürdürüyor. Son olarak Nissan da Kızılay'a 1 milyon euro nakdi yardım yaptıklarını duyurdu.
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    Nissan Türkiye'den Kızılay'a 1 milyon euro nakdi yardım Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili doğrudan etkileyen büyük depremler sonrası otomotiv dünyasından pek çok şirket depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Bu konuda son açıklama yapan şirketlerden biri de Nissan oldu.

    Nissan Türkiye, şirket bünyesindeki 4x4 araçları operasyonel destek için afet bölgesine gönderdiklerini açıkladı. Ayrıca, bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan battaniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarının 2 tır ile hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırıldığı ifade edildi.

    Deprem bölgesi için nakdi yardımda bulunduklarını da açıklayan Nissan, Kızılay'a 1 milyon euro (20 milyon TL) bağışladıklarını duyurdu.

    Nissan Türkiye'nin açıklaması şöyle:

    "Nissan Türkiye olarak ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir bölgeyi etkileyen ve bizi derinden üzen bu afette bünyemizdeki 4x4 araçlarımızı operasyonel destek için deprem bölgesine gönderdik. Bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan bataniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarını 2 tır ile ivedilikle deprem bölgesine ulaştırdık. Nissan olarak Kızılay'a 1.000.000 Euro'luk nakdi yardımda bulunuyoruz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 12 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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