Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili doğrudan etkileyen büyük depremler sonrası otomotiv dünyasından pek çok şirket depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Bu konuda son açıklama yapan şirketlerden biri de Nissan oldu.

Nissan Türkiye, şirket bünyesindeki 4x4 araçları operasyonel destek için afet bölgesine gönderdiklerini açıkladı. Ayrıca, bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan battaniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarının 2 tır ile hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırıldığı ifade edildi.

Deprem bölgesi için nakdi yardımda bulunduklarını da açıklayan Nissan, Kızılay'a 1 milyon euro (20 milyon TL) bağışladıklarını duyurdu.

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Nissan Türkiye'nin açıklaması şöyle:

"Nissan Türkiye olarak ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir bölgeyi etkileyen ve bizi derinden üzen bu afette bünyemizdeki 4x4 araçlarımızı operasyonel destek için deprem bölgesine gönderdik. Bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan bataniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarını 2 tır ile ivedilikle deprem bölgesine ulaştırdık. Nissan olarak Kızılay'a 1.000.000 Euro'luk nakdi yardımda bulunuyoruz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Nissan Türkiye'den Kızılay'a 1 milyon euro nakdi yardım