Nissan Türkiye'den Kızılay'a 1 milyon euro nakdi yardım

Nissan Türkiye, şirket bünyesindeki 4x4 araçları operasyonel destek için afet bölgesine gönderdiklerini açıkladı. Ayrıca, bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan battaniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarının 2 tır ile hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırıldığı ifade edildi.
Deprem bölgesi için nakdi yardımda bulunduklarını da açıklayan Nissan, Kızılay'a 1 milyon euro (20 milyon TL) bağışladıklarını duyurdu.
Nissan Türkiye'nin açıklaması şöyle:
"Nissan Türkiye olarak ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir bölgeyi etkileyen ve bizi derinden üzen bu afette bünyemizdeki 4x4 araçlarımızı operasyonel destek için deprem bölgesine gönderdik. Bölgenin öncelikli ve acil ihtiyaçları olan bataniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarını 2 tır ile ivedilikle deprem bölgesine ulaştırdık. Nissan olarak Kızılay'a 1.000.000 Euro'luk nakdi yardımda bulunuyoruz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah