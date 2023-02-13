Cumhurbaşkanı Yardımcısı: "Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bir ay ücretsiz olacak"

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, mobil operatörlerle görüşme yapıldığını ve bir aylık ücretsiz kullanım tanımlandığını açıkladı.

Deprem bölgesinde, genelde haberleşmenin sağlanması konusunda, ilgili operatörlerin çalışmalar yaptığını, ancak sıkıntı çekilen bazı bölgelerin olduğunu ifade eden Oktay, "Biz de yine bu operatörlerle de görüşerek bir karar aldık. Bugün bu kararı da sizinle paylaşmak isterim. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren, 1 aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacaklardır." diye konuştu.

Mobil operatörlerden deprem çalışmaları hakkında açıklama 1 gün önce eklendi

6 Mart'a kadar ücretsiz

Bu açıklamaya göre 6 Şubat'tan 6 Mart'a kadar deprem bölgesindeki tüm telefon görüşmeleri ücretsiz olacak. Fakat mobil operatörlerin konu hakkında herhangi bir açıklama yayınlamadığını belirtelim.

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