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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: "Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bir ay ücretsiz olacak"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin başladığı tarihten itibaren bir aylık telefon görüşmelerinin ücretsiz olacağını duyurdu.                             
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    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bir ay ücretsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, mobil operatörlerle görüşme yapıldığını ve bir aylık ücretsiz kullanım tanımlandığını açıkladı.

    Deprem bölgesinde, genelde haberleşmenin sağlanması konusunda, ilgili operatörlerin çalışmalar yaptığını, ancak sıkıntı çekilen bazı bölgelerin olduğunu ifade eden Oktay, "Biz de yine bu operatörlerle de görüşerek bir karar aldık. Bugün bu kararı da sizinle paylaşmak isterim. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren, 1 aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacaklardır." diye konuştu.

    6 Mart'a kadar ücretsiz

    Bu açıklamaya göre 6 Şubat'tan 6 Mart'a kadar deprem bölgesindeki tüm telefon görüşmeleri ücretsiz olacak. Fakat mobil operatörlerin konu hakkında herhangi bir açıklama yayınlamadığını belirtelim.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 9 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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