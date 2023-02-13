Cumhurbaşkanı Yardımcısı: "Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bir ay ücretsiz olacak"

Deprem bölgesinde, genelde haberleşmenin sağlanması konusunda, ilgili operatörlerin çalışmalar yaptığını, ancak sıkıntı çekilen bazı bölgelerin olduğunu ifade eden Oktay, "Biz de yine bu operatörlerle de görüşerek bir karar aldık. Bugün bu kararı da sizinle paylaşmak isterim. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren, 1 aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacaklardır." diye konuştu.
6 Mart'a kadar ücretsiz
Bu açıklamaya göre 6 Şubat'tan 6 Mart'a kadar deprem bölgesindeki tüm telefon görüşmeleri ücretsiz olacak. Fakat mobil operatörlerin konu hakkında herhangi bir açıklama yayınlamadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah