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    Yuga Labs büyüyor: Noah Davis, Yuga Labs ekibinde!

    NFT sektörünün popüler şirketlerinden Yuga Labs, ünlü müzayede evi Christie’sin NFT uzmanı Noah Davis'i ekibine kattı. Twitter'da konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
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    Noah Davis, Yuga Labs ekibine katıldı
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    NFT sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle NFT koleksiyonları, rekabetçi piyasa ortamında rakiplerinin bir adım önüne geçebilmek için yeni hamleler gerçekleştiriyor. Bu atmosferde, popüler NFT koleksiyonlarının arkasındaki şirket Yuga Labs da NFT alanındaki öncü isimleri ekibine katmaya devam ediyor.

    Yuga Labs, CryptoPunks koleksiyonlarının fikir mülkiyeti haklarını Larva Labs’tan satın almıştı. Yapılan bu hamlenin ardından ardından şirket, CryptoPunks koleksiyonunu geliştirmek için çalışmaya başladı. Son olarak Christie’s müzayede evinin NFT uzmanı Noah Davis de Yuga Labs’ın ekibine katıldı. Davis, yeni görevinde CryptoPunks NFT koleksiyonu için marka liderliği görevini üstlenecek. 

    Christie’s müzayede evinin NFT uzmanı Noah Davis, Yuga Labs şirketindeki yeni görevini Twitter hesabı üzerinden duyurdu:

    “Eski sanat dünyasından Web3’e giden bu yolculuğun ne kadar inanılmaz olduğunu görüyoruz ve yolun daha nereye götürebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum”

    Son olarak belirtmek gerekirse, Christie’s’de Davis daha önce Beeple’ın “Everydays: The First 5000 Days” adlı eserinin açık artırmaya çıkarılmasından sorumluydu.

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