Elon Musk açıkladı, Dogecoin uçuşa geçti: Desteğini sürdürecek

Tam Boyutta Gör

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Dogecoin hakkında kendisine açılan davalardan sonra ilk kez açıklamada bulundu. Twitter üzerinden ünlü milyarder, ''Dogecoin'in hala büyük bir destekçisi'' olduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından Dogecoin atağa geçti

Bilindiği üzere Dogecoin’i manipüle etmek ve kripto paranın ekosisteminde bir piramit şeması oluşturmakla suçlanan Musk, 258 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya kaldı. New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette davacı Keith Johnson, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla ve SpaceX’i, Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.

Bitcoin fiyatı tehlikeli sularda 1 gün önce eklendi

Yeni suçlamaların ardından açıklamada bulunmak için Twitter'a giden Musk, görünüşe göre popüler kripto para birimini desteklemeye devam edecek. Ünlü milyarderin açıklamalarından sonra yaklaşık yüzde 23 oranında bir değer kazanan Dogecoin, gün itibari ile 0,06 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.