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    Elon Musk açıkladı, Dogecoin uçuşa geçti: Desteğini sürdürecek

    Geçmişte Dogecoin geliştiricileri ile birlikte çalıştığı söyleyen ve manipülatif hareketleri sebebiyle dava edilen Elon Musk, kripto para birimini desteklemeye devam edecek.
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    Elon Musk'tan Dogecoin'e destek! Balinalar atağa geçti
    Tam Boyutta Gör

    Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Dogecoin hakkında kendisine açılan davalardan sonra ilk kez açıklamada bulundu. Twitter üzerinden ünlü milyarder, ''Dogecoin'in hala büyük bir destekçisi'' olduğunu söyledi.

    Açıklamaların ardından Dogecoin atağa geçti

    Bilindiği üzere Dogecoin’i manipüle etmek ve kripto paranın ekosisteminde bir piramit şeması oluşturmakla suçlanan Musk, 258 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya kaldı. New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette davacı Keith Johnson, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla ve SpaceX’i, Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.

    Yeni suçlamaların ardından açıklamada bulunmak için Twitter'a giden Musk, görünüşe göre popüler kripto para birimini desteklemeye devam edecek. Ünlü milyarderin açıklamalarından sonra yaklaşık yüzde 23 oranında bir değer kazanan Dogecoin, gün itibari ile 0,06 dolar seviyelerinde seyrediyor. 

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