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Nokia, 2009 yılı son çeyrek sonuçlarını açıkladı; pazar payı %39

9 yıl
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, 2009 yılı son çeyrek sonuçlarını açıkladı; pazar payı %39
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2008 yılında aniden ortaya çıkan küresel ekonomik kriz cep telefonu sektörünü de derinden vurmuş, satışlar önemli ölçüde azalma göstermiş ve Sony Ericsson, Motorola gibi devler pazar payı kaybederek rakiplerinin gerisine düşmüştü. Bugün, Nokia 2009 yılı 4. çeyrek sonuçlarını resmi sitesinde bizlerle paylaştı.

3. çeyrekte 9 milyar 810 milyon Euro'luk net satış gerçekleştiren firmanın net satışları son çeyrekte %22.2 artarak 11 milyar 988 milyon Euro'ya yükseldi. 2009 yılı boyunca gerçekleştirilen net satış 40 milyar 987 milyon Euro oldu. Aynı şekilde son çeyrekte 1 milyar 141 milyon Euro; 2009 yılı çerçevesinde 1 milyar 197 milyon Euro faaliyet karı elde edildi.

Son çeyrekte satılan 126.9 milyon adet cep telefonunun 34.3 milyonu Avrupa'da, 24.3 milyonu Ortadoğu ve Afrika'da, 17.6 milyonu Çin'de, 34.5 milyonu Asya'da, 3.8 milyonu Kuzey Amerika'da ve 12.4 milyonu Latin Amerika'da satıldı. Son olarak firmanın pazar payı %37.3'ten %39'a yükseldi. Son çeyrekteki yükselişe bakarsak ekonomik krizin etkilerinin yavaş yavaş azaldığı söylenebilir.


http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1378204 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cssbaycelebi 9 yıl
nokianın telefonları çok iyi olmasada sağladığı altyapıyla bu başarıyı yakalamayı bildi. tebrikler nokia.
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Nike 9 yıl
Ezmiş resmen Nokia...
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HünkarBeğendi 9 yıl
5800 ı öpüp başlarına koysunlar
(daha önce satışa çıktığını biliyorum sadece bir espridir
)
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler, başka teknolojilerede burnunu soksa dahada artacak..
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Tolgá 9 yıl
krizin etkileri yavaş yavaş azallıyor..
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BR.YILMAZ 9 yıl
Sadece kriz diye düşünmemek lazım Nokia'nın istikrarlı gidişininde bunda bir payı olmalı.Bence başka teknolojilere burnunu soksa belki bu piyasada bu kadar iyi olamayabilirdi...
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