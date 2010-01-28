Nokia, 2009 yılı son çeyrek sonuçlarını açıkladı; pazar payı %39

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2008 yılında aniden ortaya çıkan küresel ekonomik kriz cep telefonu sektörünü de derinden vurmuş, satışlar önemli ölçüde azalma göstermiş ve Sony Ericsson, Motorola gibi devler pazar payı kaybederek rakiplerinin gerisine düşmüştü. Bugün, Nokia 2009 yılı 4. çeyrek sonuçlarını resmi sitesinde bizlerle paylaştı.

3. çeyrekte 9 milyar 810 milyon Euro'luk net satış gerçekleştiren firmanın net satışları son çeyrekte %22.2 artarak 11 milyar 988 milyon Euro'ya yükseldi. 2009 yılı boyunca gerçekleştirilen net satış 40 milyar 987 milyon Euro oldu. Aynı şekilde son çeyrekte 1 milyar 141 milyon Euro; 2009 yılı çerçevesinde 1 milyar 197 milyon Euro faaliyet karı elde edildi.

Son çeyrekte satılan 126.9 milyon adet cep telefonunun 34.3 milyonu Avrupa'da, 24.3 milyonu Ortadoğu ve Afrika'da, 17.6 milyonu Çin'de, 34.5 milyonu Asya'da, 3.8 milyonu Kuzey Amerika'da ve 12.4 milyonu Latin Amerika'da satıldı. Son olarak firmanın pazar payı %37.3'ten %39'a yükseldi. Son çeyrekteki yükselişe bakarsak ekonomik krizin etkilerinin yavaş yavaş azaldığı söylenebilir.

http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1378204