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    HMD Global, Nokia markası dışındaki ilk telefonunu duyurdu

    Geçtiğimiz haftalarda Nokia markası dışında da akıllı telefon üreteceğini ve lisanslayacağını belirten HMD Global, bu planı doğrultusunda ürettiği ilk telefonu duyurdu.
    HMD Global yeni akıllı telefonunu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Nokia’nın lisansını alarak mobil teknoloji dünyasına giren HMD Global, bu süreç içerisinde birçok tecrübe edindi ve gelişmekte olan birçok ülkeye ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımların ardından yeni lisans anlaşmaları yapacağını açıklayan firma, bu doğrultuda ürettiği ilk telefonu duyurdu.

    İşte karşınızda M-KOPA X1

    Farklı markalar ile lisans anlaşması yaparak onlara akıllı telefon sağlayacağını belirten HMD Global, ilk anlaşmasının meyvesini duyurdu. Afrikalı M-KOPA firması için üretilen X1, Nokia C32’ye olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Ancak cihazda bulunan Nokia logosu, M-KOPA logosu ile değiştirilmiş cihaza HMD Global logosu da eklenmiş.

    4GB bellekten ve 3GB sanal bellekten gücünü alan cihaza Android 13 işletim sistemi eşlik ediyor. Cihazın kilit opsiyonları olarak güç tuşuna entegre parmak izi ve yüz tanıma seçeneklerine yer verilmiş. 720 x 1600 çözünürlüklü 6.5 inç ekrana sahip cihaz, 5000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP arka kamera ve 8MP ön kamera oluşturuyor. M-KOPA, cihazın işlemcisini sitesinde paylaşmamış ancak Nokia C32’de kullanılan Unisoc SC9863A1 çipinin bu modelde de yer alması bekleniyor. Birçok Afrika ülkesinde satılacak cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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