HMD Global, Nokia markası dışındaki ilk telefonunu duyurdu

İşte karşınızda M-KOPA X1
Farklı markalar ile lisans anlaşması yaparak onlara akıllı telefon sağlayacağını belirten HMD Global, ilk anlaşmasının meyvesini duyurdu. Afrikalı M-KOPA firması için üretilen X1, Nokia C32’ye olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Ancak cihazda bulunan Nokia logosu, M-KOPA logosu ile değiştirilmiş cihaza HMD Global logosu da eklenmiş.
4GB bellekten ve 3GB sanal bellekten gücünü alan cihaza Android 13 işletim sistemi eşlik ediyor. Cihazın kilit opsiyonları olarak güç tuşuna entegre parmak izi ve yüz tanıma seçeneklerine yer verilmiş. 720 x 1600 çözünürlüklü 6.5 inç ekrana sahip cihaz, 5000mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP arka kamera ve 8MP ön kamera oluşturuyor. M-KOPA, cihazın işlemcisini sitesinde paylaşmamış ancak Nokia C32’de kullanılan Unisoc SC9863A1 çipinin bu modelde de yer alması bekleniyor. Birçok Afrika ülkesinde satılacak cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.