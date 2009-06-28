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Nokia 3720'nin fotoğrafı internete sızdırıldı

9 yıl
12,5b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia 3720'nin fotoğrafı internete sızdırıldı
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Cep telefonu pazarındaki birinciliğini sürdüren Finlandiya asıllı Nokia firmasının, suya ve toza dayanıklı olacağı iddia edilen 3720 modelinin fotoğrafı Mobile Cowboys tarafından internete sızdırıldı.

IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip olduğu söylenen 3720, fotoğraftan da görülebileceği gibi Nokia'nın klasik tasarım çizgilerini taşıyor ve S40 arayüzünü kullanıyor. Alt-orta segment arasında konumlandırılması beklenen telefonun, T-Mobile aracılığıyla eylül ayında satışa sunulacağı ifade edilirken fiyat hakkında herhangi açıklama yapılmadı.


http://www.unwiredview.com/2009/06/23/leaked-nokia-3720-is-dust-and-splash-resistant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uA_OzaN 9 yıl
suya dayanıklı olcak derken diyelimki havuza düşürdük çıkarınca çalışcamı



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Public_Enemy 9 yıl
Düz modelleri seviyorum, kayan , acılan, kapanan kapaklılar cok uyuz bence.
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AYYUZLUM 9 yıl
sıktı artık nokia
nokia dan super tasarım beklıyoruz...
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zeiffer 9 yıl
tırt. aynı işte eskileri gibi.
hiçte öyle ahanda dedirtecek bir makina
yapamadı daha.
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pro05 9 yıl
hep aynı urunler bence fark yok
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kolpaci 9 yıl
nokya konekting pipıl
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uA_OzaN 9 yıl
suya dayanıklı olcak derken diyelimki havuza düşürdük çıkarınca çalışcamı



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BrUdEr 9 yıl
Sizdirilmisda ne olmus sanki?:D
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sertacaygun 9 yıl
Nokia kendini tekrar ediyor sürekli. Yeni ürünler konusunda LG bir nuymara.
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enofercn 9 yıl
Nokia e63...
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Harold Finch 9 yıl
Hep aynı hep aynı....
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