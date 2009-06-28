Nokia 3720'nin fotoğrafı internete sızdırıldı

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Cep telefonu pazarındaki birinciliğini sürdüren Finlandiya asıllı Nokia firmasının, suya ve toza dayanıklı olacağı iddia edilen 3720 modelinin fotoğrafı Mobile Cowboys tarafından internete sızdırıldı.

IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip olduğu söylenen 3720, fotoğraftan da görülebileceği gibi Nokia'nın klasik tasarım çizgilerini taşıyor ve S40 arayüzünü kullanıyor. Alt-orta segment arasında konumlandırılması beklenen telefonun, T-Mobile aracılığıyla eylül ayında satışa sunulacağı ifade edilirken fiyat hakkında herhangi açıklama yapılmadı.