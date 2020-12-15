Nokia 5.4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Akıllı telefon pazarında bulduğu ikinci şansı iyi değerlendiren Nokia markası ilk dönemlerinde önemli yükselişler gösterse de özellikle yaklaşık son 1 yıldır sessizliğe büründü. Firma ara ara bazı modellerle nabız yokluyor.

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Nokia 5.4 özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesine yakın bir yere konumlanan Nokia 5.4 modelinde 6.39 inçlik HD+ ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı ile nispeten ince ekran çerçeveleri elde edilmiş. Parmak izi okuyucu ise arka kısımda yer alıyor.

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4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğine sahip değil.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Nokia 5.4 için Avrupa’da 189 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.androidcentral.com/nokia-54-goes-official-snapdragon-662-48mp-camera

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