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    Nokia 5.4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Nokia 5.4 modelinde 6.39 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 662 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 4000mAh kapasiteli batarya ve 48MP ana sensör ile geliyor.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia 5.4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon pazarında bulduğu ikinci şansı iyi değerlendiren Nokia markası ilk dönemlerinde önemli yükselişler gösterse de özellikle yaklaşık son 1 yıldır sessizliğe büründü. Firma ara ara bazı modellerle nabız yokluyor.

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    Nokia 5.4 özellikleri ve fiyatı

    Giriş seviyesine yakın bir yere konumlanan Nokia 5.4 modelinde 6.39 inçlik HD+ ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı ile nispeten ince ekran çerçeveleri elde edilmiş. Parmak izi okuyucu ise arka kısımda yer alıyor.

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    4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğine sahip değil.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Nokia 5.4 için Avrupa’da 189 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.androidcentral.com/nokia-54-goes-official-snapdragon-662-48mp-camera Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sana mı soracaktı yani?
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    koca nokia neydi ne oldu.
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    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Full hd ekran olmalıydı
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    saint42 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    nasıl bir isim amniyum Windows sürümü gibi ah be eskileri adıyla şekliyle akılda kalırdı soracaklar ne kullanıyor 5.4 o ne la amniyum dicekler.
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    KSB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia Türkiye'ye gelmiyor telefonları.

    Niye haberini yapıyorsunuz amaç ne
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    Lenova Elentra 6 gün ( Mesaj Silindi )
    4 kamera sensörü köşelerde dururken flaşın bağımsız durması hoş durmamış. Bari kamera sensörlerinin ortasına alaydınız.
    Yanıtla
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    Mugetsuga 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adına bakıp 5.4 inç mi acaba dedim ama nerdeee
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    High Sierra 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dimensity 720 veya 800U olmalıydı yetersiz olmuş. 5 ve 6 serisi orta segment performans odaklı cihazları.
    Yanıtla +1
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    FTuberk 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çentik nerede bende damla formunda yazılmış ben delik ekran görüyorum
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    Moueson 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence de ön tarafta logo olmamalıydı hoş durmamış.
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    11968 kez okundu.
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